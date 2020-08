Jean Perron: enfin la paix en Gaspésie

Chandler s’étire le long de l’océan. Qu’on regarde de n’importe quel côté, c’est toujours beau. Paraît que même l’hiver, quand le vent balaie la péninsule et se charge sur la mer, c’est poignant à admirer.

En roulant sur la 132, on passe devant la Loge à Perron. Le petit restaurant de 14 places de Carole Chedore a d’ailleurs été mis en vente cette semaine. Mais ça va encore s’appeler la Loge à Perron et il se pourrait que l’ancien coach du Canadien y passe prendre son lunch.

Photo courtoisie, Reynald Brière

Parce que Jean Perron est profondément heureux dans sa Gaspésie et qu’il a la ferme intention de continuer à vivre des heures magiques avec Carole Chedore... la femme qu’il a suivie à Chandler.

Oubliez les chicanes avec Pierre Rinfret et François Gagnon à 110 %, laissez faire les commentaires crève-cœur de Serge Savard, oubliez le stress de la jungle médiatique et les trous asphaltés de Montréal. C’est à Chandler qu’on retrouve le vrai Jean Perron. L’universitaire fort d’une maîtrise, l’homme cultivé par des centaines de livres et des voyages aux quatre coins du monde et l’humain heureux au milieu de gens qui l’ont adopté comme un des leurs.

À Chandler, et dans un bungalow où une fabuleuse photo de Bob Fisher de la parade folle de 1986 nous accueille dans le portique.

C’est ce qu’il y a de plus extravagant dans la modeste demeure du couple. Carole, qui travaille dans le milieu bancaire, a été claire : « Si tu veux une plus grande maison, va falloir que tu trouves une femme de ménage », lui a-t-elle dit avec la franchise d’une Gaspésienne.

LA PASSION ET ENCORE LA PASSION

Ça va bientôt faire 10 ans que Carole et Jean Perron se sont rencontrés. Et la femme ne se prive pas de le dire.

« Nous autres, c’est la passion. La vraie passion. Si j’arrête de travailler, ça va être pour profiter encore plus de mon temps avec Jean. Je suis prête à jouer au golf, mais c’est avec lui que je veux jouer. Je voyage avec lui, il m’a emmenée en Israël et ailleurs, et j’ai savouré chaque moment. C’est la passion et je ne veux rien d’autre », disait-elle en garnissant la table de crabes des neiges et de homards.

Jean Perron avait été attiré à Chandler pour être invité d’honneur du 40e tournoi de golf du club régional. La présidente était évidemment Carole Chedore, qui l’avait accueilli à l’aéroport.

Mais elle était encore en couple à l’époque et les deux avaient gardé leurs distances. Comme il se doit. Mais quand même, on avait remis un tableau à Perron pour le remercier et à cause du petit avion le ramenant à Montréal, il avait demandé à Carole de le renvoyer autrement à son domicile.

« C’est un rusé, il m’a donné son numéro de téléphone pour que je le contacte si nécessaire », dit-elle.

Ça devait finir par arriver. Madame la présidente a appelé. Elle était maintenant libre. Elle s’est retrouvée à Brossard à un entraînement du Canadien.

Le reste... it’s history. « Quand j’ai essayé le char, j’ai bien vu que ça roulait encore tempête », dit-elle en riant.

Photo courtoisie, Reynald Brière

À la table, Jean Perron rit de bon cœur. Il raconte qu’au début, il passait deux semaines à Chandler et deux semaines à Montréal. Dix heures de route chaque fois. Il y a cinq ans, les deux amoureux ont convenu que le temps était venu de faire le grand saut. Carole rêvait d’un restaurant, Jean rêvait de gens vrais. Chandler était parfait.

UN AIR D’ACADIE

On a passé des soirées et une journée magiques sur un bateau de pêche de Richard Desbois, un de ses amis. À plusieurs détours des conversations, l’Acadie et les Aigles bleus de Moncton revenaient se mêler aux histoires.

Photo courtoisie, Reynald Brière

« À part la coupe Stanley avec le Canadien, ma grande satisfaction de toute ma vie dans le hockey, c’est ce que j’ai vécu avec les Aigles bleus à Moncton. J’ai été un coach respecté et aimé dans une culture acadienne qui est venue me toucher en plein cœur. Le peuple acadien est magnifique. Quand j’étais avec les Aigles bleus, j’emmenais mes joueurs sur le parvis de l’église protestante à Grand-Pré, en Nouvelle-Écosse, là où les Anglais ont déporté tant d’Acadiens, et je disais à mes joueurs : “C’est ici que les Anglais ont déporté vos ancêtres. Cette église était à vous. Vous n’avez pas le droit de perdre contre Acadia University. Vous devez les battre. Vous le devez aux vôtres” », raconte-t-il avec du feu dans les yeux.

Il a lu sur l’horrible déportation, il a parcouru tout le Nouveau-Brunswick sur une Honda Shadow 750 qui a fini ses jours en pourrissant dans un garage.

« Quand j’ai déménagé de Moncton pour venir avec le Canadien, Serge Savard a reçu la facture du déménagement. Ça montait à 5000 $. Il me demande ce qui avait coûté si cher à déménager. Je lui ai expliqué qu’il y avait mon ménage, mes affaires... et mon bicycle à gaz. Serge m’a arrêté net : “J’ai déjà assez de trouble avec le maudit bicycle à Guy Lafleur, si j’apprends que quelqu’un t’a vu sur une moto, je te mets dehors” », raconte Perron en riant.

Cette Acadie qu’il aime tant, Perron en retrouve les accents et les effluves en Gaspésie.

Il est enfin de retour chez lui.

Lui, le gars natif de Sherbrooke.

Un coup de couteau dans le cœur

Jean Perron a été congédié, il a été trahi par des patrons, il a subi des moqueries dans les médias, mais il absorbait les coups en se disant que ça faisait partie de la vie dans l’univers compétitif du hockey et des médias.

Il y a un coup qu’il n’a jamais vu venir. Un coup au cœur qui l’a laissé pantois, blessé, meurtri. Qui a transformé sa femme, Carole, en une louve prête à mordre celui qui avait fait si mal à son amour. C’est tout récent et ça vient d’un homme qu’il admirait et appréciait.

« On était en vacances au Mexique. Je m’étais apporté trois livres à lire sur la plage. Une biographie d’Albert Einstein, la biographie de Scotty Bowman par Ken Dryden et le livre de Serge Savard. Je gardais Savard pour le dessert. Je me suis mis à lire et à un moment donné, j’ai lu le passage où il parlait de moi et de la coupe Stanley de 1986. En écrivant que je n’avais pratiquement rien à voir dans cette coupe. Et tout le reste, venant d’un homme avec qui j’avais des relations de confiance, je n’en revenais pas. J’ai jeté le livre aux poubelles et je n’ai pas dormi de la nuit », relate Perron, un léger tremblement dans la voix.

Photo d'archives

AVEC DAVE MORISSETTE

Mais le coup de poignard final s’en venait : « À un moment donné, pendant la pandémie, TVA Sports a passé une entrevue avec Serge Savard pour parler de notre coupe de 1986. Il a répété à Dave Morissette les mêmes histoires. J’étais sidéré. J’étais foudroyé », de reprendre Perron.

Cette fois, il a pris le téléphone et appelé Savard. Avec véhémence, il lui a dit ce qu’il pensait : « Il répétait qu’il était désolé de m’avoir blessé... »

Perron ne comprend toujours pas. Le coach reconnaît même qu’il aurait mieux aimé que Jacques Lemaire poursuive une saison de plus derrière le banc. Mais il raconte comment il a imposé Patrick Roy le soir du 5 octobre lors d’un souper à Pittsburgh avant le début de la saison. C’était l’anniversaire de Casseau et de Mario Lemieux et Perron se rappelle ce souper avec Roy comme si c’était d’hier : « À chaque saison, notre record s’améliorait. Quand j’ai été congédié par Savard, je venais de mener le club à une saison de 103 points. Et soit dit en passant, il ne m’a jamais payé ma part venant de l’équipe de la Coupe Stanley de 1986. Je suppose que je ne faisais pas partie de sa gang », dit-il aujourd’hui.

La douleur, même sur la mer devant le rocher Percé, est encore vive. Brûlante.

En fait, qui donc pouvait gagner d’un tel commentaire ? Serge Savard ?

Même pas. Personne.

La cia à chandler

Jean Perron a le don de se retrouver au milieu d’histoires pas comme les autres.

Prenez Jude Drouin. L’ancien du Canadien et des Islanders est maintenant établi en Caroline du Nord. Drouin vient de Murdochville, en Gaspésie.

Jean Perron l’a donc invité au tournoi de golf de Chandler. Jude a accepté avec plaisir.

Sauf que Mme Drouin travaille pour la CIA. Une grosse job. Genre analyste : « Ç’a été compliqué. Il a fallu donner les numéros de téléphone de tout le monde. Ils ont enquêté et se sont assurés que la madame serait en sécurité. On sait pas ce qu’elle fait au juste, elle n’a rien dit », raconte Perron.

Une autre fois, quand il coachait en Israël, Jean et Carole ont été invités dans des endroits tellement secrets que même le premier ministre n’y est pas admis : « Je suis certain que notre guide était un agent du Mossad ».

DANS LE CALEPIN | Perron vient de tourner une publicité pour Rona. On table sur ses joyeux perronismes... tant mieux si ça finit par être payant.