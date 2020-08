La naissance de la musique pop québécoise

Qu’ont en commun Michèle Richard, Les Classels, Les Sultans, Les Milady’s, Renée Martel et Les Baronets ? Ces groupes et artistes, qui ont enchaîné les succès dans les années 1960 et 1970, ont tous pu compter sur le talent et l’expertise du prolifique producteur Denis Pantis, un pionnier de la musique populaire québécoise, dont l’étonnant parcours est raconté dans un nouveau documentaire intitulé Jukebox.

Méconnu du grand public, Denis Pantis est à l’origine de plusieurs des grands succès de la musique populaire québécoise des années 1960. C’est lui qui a réalisé le premier album yéyé de Michèle Richard, Twist, qui s’est vendu à plus de 100 000 exemplaires en 1961.

C’est aussi lui qui a produit les plus grands succès des Sultans (La poupée qui fait non), des Bel Air (Cheveux longs) et des Classels (Avant de me dire adieu), pour ne nommer que ceux-là. Sa spécialité à l’époque : traduire en français de grands succès américains ou britanniques.

Après avoir travaillé brièvement avec Denis Pantis à la fin des années 1990, la réalisatrice Guylaine Maroist a eu l’idée de faire un film qui raconterait à la fois l’histoire de ce pionnier de la musique québécoise, mais aussi celle de la naissance de notre industrie musicale.

Photo Agence QMI, Dominick Gravel

« Il y avait des gens qui faisaient de la musique au Québec avant les années 1960, mais c’était généralement des multinationales qui les signaient », indique Guylaine Maroist qui a coréalisé Jukebox avec son complice de longue date, Éric Ruel.

Photo Agence QMI, Dominick Gravel

« Quand Denis (Pantis) et quelques autres producteurs québécois sont arrivés au début des années 1960, ils ont jeté les bases de notre industrie musicale. Soudainement, le Québec n’était plus juste un département de la France ou des États-Unis. »

Le parcours atypique de Denis Pantis – Dionysos Spiros Pantis de son vrai nom – a aussi interpellé les deux réalisateurs.

« Dans le contexte actuel, on trouvait ça très pertinent de parler de quelqu’un qui est issu de l’immigration et qui a joué un rôle majeur dans le développement de notre industrie musicale », observe Éric Ruel.

« Denis est un autre type de héros que le Québécois typique joueur de hockey ou politicien. Denis a parlé grec jusqu’à l’âge de sept ans et a étudié en anglais jusqu’à l’âge de 17 ans. Mais il a choisi de faire de la musique en français. Ce n’était pas seulement pour plaire au public. C’était aussi parce qu’il voyait qu’il y avait un potentiel et un besoin des Québécois de se reconnaître dans leurs chansons. Et c’est rare qu’on ait un héros qui s’appelle Dionysos Pantis ! »

Le principal intéressé, Denis Pantis, sourcille quand il entend le mot héros. Pour lui, les vraies vedettes du film, ce sont les artistes. « Ces artistes ont souvent été dénigrés pendant leur carrière et je suis content que le film leur rende hommage », plaide le producteur de 78 ans qui continue, encore aujourd’hui, de préserver son catalogue de ces années-là.

Un film interactif

Jukebox ayant été lancé en mars dernier, à la soirée de clôture des Rendez-vous Québec Cinéma, Guylaine Maroist et Éric Ruel ont eu la chance de pouvoir montrer leur film dans une salle remplie à craquer quelques jours avant le début du confinement. Car avec Jukebox, les deux réalisateurs ont voulu faire un documentaire « qui se regarde en gang » et qui donne le goût de chanter et de danser.

« Avant de lancer le film, on a fait plusieurs projections tests pour voir si les spectateurs plus jeunes embarquaient dans notre proposition, indique Éric Ruel. On s’est rendu compte qu’à peu près 80 % des gens de moins de 30 ans connaissaient la plupart des chansons qu’on entend dans le film parce qu’elles font partie de notre inconscient collectif. On a donc essayé de créer une expérience participative qui permettrait au public de ressentir le bonheur et la joie de vivre de ces chansons-là. »

Le documentaire Jukebox prend l’affiche le 4 septembre.