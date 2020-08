Il est encore temps de s’inscrire (mais faites vite) afin de participer au traditionnel Charlevoix Open qui se tiendra les 5 et 6 septembre au club Murray Bay de La Malbaie pour une 64e année. Pour y avoir participé à quelques reprises par les années passées, je peux vous assurer que vous serez accueilli avec toute la chaleur, la gentillesse et l’amabilité des Charlevoisiens. Réparti sur deux jours (samedi et dimanche), le Charlevoix Open est doté de bourses totalisant 7000$. L’inscription au coût de 160$ (pour les non-membres) comprend les deux rondes de golf, le souper du samedi (smoked meat) et des cadeaux. Renseignements: 418 665-2494 ou sans frais au 1-877-665-2494. Il est possible de jouer une ronde de pratique le vendredi 4 septembre à faible coût en voiturette motorisée. D’ailleurs, toute la flotte des voiturettes (60) a été renouvelée, un investissement de 350 000$.

Il y a 80 ans

Photo courtoisie

Le 1er août dernier, la Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs (CFQLMC) et treize autres organismes ont célébré le 80e anniversaire de l'Appel au secours que le général de Gaulle a lancé aux Canadiens français sur les ondes de Radio-Canada le 1er août 1940. Des milliers de Québécois sont étonnés d'entendre ce général français les appeler à l'aide: «L'âme de la France cherche et appelle votre secours, le vôtre, Canadiens français. Votre secours, elle le cherche et l'appelle parce qu'elle sait qui vous êtes [...] parce qu'elle trouve dans votre exemple de quoi ranimer son espérance en l'avenir.» Cet appel inusité va engendrer la création de 80 comités de la France libre. Sur la photo, Roger Barrette, secrétaire général de la Commission; Éric Marquis, sous-ministre adjoint au ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF); Thierry Morel, représentant du consulat général de France à Québec et Denis Racine, coprésident de la Commission.

Vœux de bonheur

Photo courtoisie

Le grand site historique de la Seigneurie des Aulnaies, à Saint-Roch-des-Aulnaies, sera le théâtre d’un grand moment de bonheur aujourd’hui, alors que famille, parents et amis(es) assisteront au mariage du lieutenant-général Roméo Dallaire et de sa conjointe Marie-Claude Michaud (photo), écrivaine, qui sortira prochainement son premier livre sur le leadership. À 74 ans, le lieutenant-général se sent plus en forme que jamais. Il y a un peu plus d’un an (avril 2019), le couple a acquis une résidence bicentenaire à Saint-Roch-des-Aulnaies, qu’il rénove depuis, située sur un domaine donnant une vue imprenable sur le Saint-Laurent. Je vous offre, à tous les deux, mes meilleurs vœux de bonheur.

Anniversaires

Photo courtoisie

Philippe Lapeyrie (photo), sommelier et chroniqueur de vins (Salut, Bonjour week-end à TVA), 48 ans... Liam Payne, chanteur anglais (One Direction), 27 ans... Geneviève Jeanson, ex-cycliste, 39 ans... David Desrosiers, bassiste du groupe québécois Simple Plan, 40 ans... Chris Hadfield, astronaute canadien, 61 ans... Michel Girouard, journaliste et animateur, 76 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 29 août 2018. Paul Taylor (photo), 88 ans, un des pères de la danse moderne (Paul Taylor Dance Company)... 2017. Harold Hurley, 87 ans, gardien de but (hockey) médaillé d’argent pour le Canada aux JO d’hiver de 1960... 2016; Gene Wilder, 83 ans, acteur américain inoubliable interprète de Willy Wonka... 2014. Pierre Brabant, 89 ans, pianiste et compositeur québécois qui a créé plusieurs thèmes musicaux à Radio-Canada... 2013. Bruce C. Murray, 81 ans, scientifique américain, directeur du Jet Propulsion Laboratory (JPL) et cofondateur du Planetary Society... 2010. Alain Corneau, 67 ans, réalisateur français... 2009. Sam Etcheverry, 79 ans, ancien grand quart-arrière des Alouettes.. 2007. Pierre Messmer, 91 ans, homme politique français... 2003. Richard Boutet, 62 ans, réalisateur québécois de films documentaires... 1982. Ingrid Bergman, 67 ans, actrice... 1926. Jean-Baptiste Laliberté, 83 ans, marchand de fourrure, fondateur du magasin JB Laliberté de Québec en 1867.