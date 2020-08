Le Montréal plus chaud de 2050 présenté dans une application

L’Office national du film du Canada (ONF) et l’Université du Québec à Montréal (UQAM) lancent samedi «Bulle», un récit interactif pour mobile, qui plongera les utilisateurs dans le Montréal de 2050, où aucune mesure n’a été prise pour contrer les changements climatiques.

• À lire aussi: Au Danemark, deux fois plus de mers en manque d'oxygène qu'il y a un an

• À lire aussi: Les températures resteront élevées en 2020, malgré la venue probable de La Niña

Cette application à la forme d’un court récit de cinq minutes a été imaginée par huit étudiants et étudiantes du programme Jeunes pousses, l’école interactive où collaborent l’UQAM et l’ONF. Ceux-ci avaient pour mission de travailler sur le thème des changements climatiques et de l’adaptation de la métropole québécoise à une température en hausse de 2 degrés Celsius.

Accessible à tous, cette simulation met l’utilisateur dans la peau d’un personnage qui grandira avec la tête dans une bulle, devant en prendre soin avant de la léguer à un nourrisson.

NOUVEAU! Découvrez BULLE 🌎. Un magnifique récit interactif qui nous projette dans un #Montreal +2°C 🌡️ → https://t.co/rkC3ZEtWoH. Sommes-nous prêt(e)s?

Une production des stagiaires Jeunes pousses 🌱 ONF x @UQAM, en partenariat avec @LeDevoir. pic.twitter.com/NoiXgT7piZ — Office national du film du Canada (@onf) August 29, 2020

Esthétiquement agréable, «Bulle» est agrémentée «d’illustrations délicates et d’une ambiance sonore mélancolique», est-il précisé dans un communiqué.

De plus, cet environnement poétique est ponctué «de haïkus et d’animations contemplatives proposant des scénarios catastrophiques qui se déroulent dans la métropole».

Aussi lancée en collaboration avec le quotidien «Le Devoir», l’application est en nomination aux Gémeaux dans la section Meilleure expérience interactive: toutes catégories.

La pandémie de la COVID-19 a forcé le report du lancement de «Bulle», qui était prévu au printemps.