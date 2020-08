Le Phœnix: prendre le volant

C’est le genre d’initiative dont on entend de plus en plus parler : des actrices unissent leurs forces pour porter à l’écran une œuvre en laquelle elles croient. Aux États-Unis, c’est de cette manière qu’est né Big Little Lies, quand Reese Witherspoon, lassée d’attendre les offres intéressantes, a fondé sa propre compagnie de production pour développer des séries articulées autour de personnages féminins riches et complexes. Au Québec, Guylaine Tremblay et Josée Deschênes ont également décidé de provoquer le destin en démarrant leur projet : Le Phœnix.

Comédie dramatique en six épisodes que Séries Plus diffusera dès mercredi, Le Phœnix provient d’un désir commun des comédiennes concernées : travailler ensemble.

Grandes amies depuis leur sortie du Conservatoire d’art dramatique de Québec au milieu des années 1980, elles souhaitaient se donner de nouveau la réplique, chose qu’elles n’avaient pas faite depuis l’époque de Caro et Creton dans La petite vie, de 1993 à 1998.

Certes, elles avaient partagé brièvement l’écran dans Annie et ses hommes, mais sinon, rien. Pas même au théâtre, où elles excellent depuis longtemps.

« Quand on joue ensemble, ça coule, indique Josée Deschênes en entrevue au Journal. C’est facile. On peut aller n’importe où. C’est un peu comme Dodo et Denise : on forme un team organique. Mais c’est comme si personne ne s’en était aperçu. »

« Quand on joue ensemble, on sait que l’une va propulser l’autre, poursuit Guylaine Tremblay. Mais pour y arriver, on devait prendre les choses en main. »

Recrutement

Pour exaucer leur souhait, Guylaine Tremblay et Josée Deschênes ont choisi d’approcher deux scénaristes qui n’avaient jamais signé de série télé : l’actrice Julie Roussel, qui apparaissait aux côtés de Josée dans L’auberge du chien noir, et Anthony Ferro.

Elles ont également convaincu le réalisateur Francis Leclerc, qui avait dirigé Guylaine dans Les rescapés, d’embarquer dans l’aventure.

« Comme nos auteurs étaient peu expérimentés---, il nous fallait un gars solide comme Francis pour pouvoir les guider, explique Guylaine Tremblay. Francis est d’un calme olympien. Ses plateaux sont toujours agréables. C’est très familial comme ambiance. »

L’amitié au féminin

Première production originale de Séries Plus depuis Plan B en 2017, Le Phœnix raconte l’étonnant road trip de deux amies de longue date : Louise (Guylaine Tremblay) et Murielle (Josée Deschênes). La première, une bourreau de travail, mène une vie (un peu trop) beige et rangée. Courtière immobilière réputée, elle laisse passivement son mari (Benoit Gouin) préparer leur semi-retraite à Punta Cana pendant qu’elle tente de sauver leur fils (Antoine Pilon) du gouffre.

La seconde, une réceptionniste en arrêt de travail depuis belle lurette, traverse une énième crise d’adolescence. Elle fume, boit... et laisse aller ses élans d’impulsivité en achetant, par exemple, un immense Winnebago.

« Il y a très peu de gens qui nous connaissent de A à Z, observe Guylaine Tremblay. Louise et Mumu ont toujours été présentes l’une pour l’autre. Elles n’ont plus à jouer de game. C’est pareil pour Josée et moi. »

« On voulait jouer une histoire d’amitié entre deux femmes hyper différentes, explique Josée Deschênes. Deux femmes qui sont unies par l’amour qu’elles ont l’une pour l’autre. Parce que souvent, l’amitié féminine est dépeinte de manière négative, avec beaucoup de bitcherie, de compétition... Ce n’est pas ça qu’on voulait mettre de l’avant. »

Retrouvailles

Pour compléter la distribution du Phœnix et chausser les souliers de Mickael, l’ex-mari de Louise, Guylaine Tremblay et Josée Deschênes ont recouru aux services d’un ancien partenaire de jeu qu’elles aiment beaucoup : Marc Messier, qui défendait l’indéfendable Réjean dans La petite vie.

« Ce n’est pas tout le monde qui pouvait jouer Mickael, explique Guylaine Tremblay. Ça devait être quelqu’un d’infiniment sympathique et charmant. Il fallait que ça soit Marc. Je savais qu’il sortait d’un gros rush, mais je l’ai quand même appelé. »

Le principal intéressé n’a pas hésité longtemps avant d’accepter l’offre du tandem.

« Ça m’a beaucoup flatté, d’autant plus que c’est deux bonnes actrices qui prennent leur travail à cœur, commente le comédien. Elles sont très engagées. Et c’était un projet qui leur tenait à cœur. »

Séries Plus diffuse Le Phœnix les mercredis à 21 h. À compter du 2 septembre.