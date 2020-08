Rentrée culturelle: 25 personnalités à surveiller cet automne

La rentrée culturelle s’annonce bien différente cette année : les spectacles vivants, comme le théâtre ou la musique, renaissent lentement après des mois de confinement où la télévision et la lecture se sont solidement ancrées dans les habitudes des Québécois. Que vous ayez envie de sortir ou de rester sagement à la maison, voici 25 personnalités qui ont su ou pu s’adapter aux contraintes sanitaires en place pour vous divertir avec leurs nouveaux projets.

Mickaël Gouin

Photo courtoisie, Andréanne Gauthier

Après dix ans de carrière à incarner des personnages aussi dramatiques que comiques, Mickaël Gouin s’est vu confier ce qui est probablement le rôle le plus convoité de l’automne : celui du policier Max Lemieux dans Escouade 99, adaptation québécoise de Brooklyn 99. C’est la première fois qu’il portera une série de cette envergure sur ses épaules. « Je suis vraiment fier de ce qu’on a réussi à faire, confie celui qui a même fait ses propres cascades. C’est un très gros show. C’est comme un Bon Cop, Bad Cop, mais en treize épisodes. »

► Escouade 99 sera diffusée sur Club illico dès le 17 septembre.

Denise Filiatrault

Photo d’archives, Agence QMI, Patrick Séguin

Denise Filiatrault a dû faire volte-face et repenser complètement la mise en scène de la pièce Adieu Monsieur Haffmann, sur laquelle elle travaillait depuis un an, afin de respecter la distanciation entre les cinq comédiens. Le résultat sera dévoilé en ouverture de la nouvelle saison du Théâtre du Rideau Vert.

► Adieu Monsieur Haffmann, dès le 29 septembre au Théâtre du Rideau Vert.

Charles Lafortune

Photo courtoisie, TVA

Charles Lafortune n’a pas l’intention de chômer cet automne. Au sortir de La Voix, il prendra aussitôt la barre de Bijoux de famille, nouvelle émission dominicale de TVA attendue en octobre. Chaque semaine, il y recevra des artistes qui auront pour mission de dérider les téléspectateurs avec des numéros ayant pour thème commun la famille. Selon les premiers échos, l’animateur devrait également se mouiller à l’occasion de quelques numéros de stand-up.

► La Voix reviendra à TVA le 13 septembre Bijoux de famille sera diffusée à TVA à compter du 25 octobre.

René Richard Cyr

Photo d’archives, Martin Alarie

René Richard Cyr célèbre cet automne ses 40 ans de carrière avec la parution d’un livre. Écrit par l’auteur André Ducharme, René Richard Cyr : Entremetteur en scène dresse le portrait de l’homme au fil d’une série d’entretiens avec des personnalités qui l’ont côtoyé. On le retrouvera également au petit écran avec la diffusion de C’est comme ça que je t’aime, à Radio-Canada.

► René Richard Cyr : Entremetteur en scène, en librairie dès le 30 septembre. C’est comme ça que je t’aime sera diffusée à Radio-Canada dès le 16 septembre.

Kim Thúy

Photo d’archives, Chantal Poirier

Trois ans après la sortie de son livre, Le secret des Vietnamiennes, l’auteure Kim Thúy reviendra sur les tablettes des libraires en novembre. Elle proposera alors Em, un nouveau roman qui aura comme toile de fond l’évacuation de milliers d’orphelins de Saïgon dans le cadre de l’opération Babylift, en 1975.

► Em, en librairie dès le 4 novembre.

Janette Bertrand

Photo d’archives, Ben Pelosse

Même à 95 ans, Janette Bertrand n’a toujours pas dit son dernier mot. Loin de là. À preuve, l’auteure s’apprête à lancer, en octobre, son 13e livre. Dans Un viol ordinaire, elle abordera l’histoire d’un homme sans histoire qui commet l’irréparable en forçant sa conjointe à avoir des rapports sexuels non consentants.

► Un viol ordinaire, en librairie dès le 21 octobre.

Marc Dupré

Photo courtoisie, TVA

En plus de regagner son fauteuil de coach avec le retour de La Voix, Marc Dupré ajoutera une nouvelle corde à son arc cet automne en animant le nouveau rendez-vous hebdomadaire de TVA, En studio. Le chanteur y accueillera des participants issus du public afin d’endisquer une chanson les ayant marqués.

► La Voix reviendra à TVA le 13 septembre En studio sera diffusée à TVA dès le 25 octobre.

Michel Barrette

Photo d’archives, Chantal Poirier

Puisque sa dernière tournée, L’humour de ma vie, a dû être reportée à l’an prochain en raison de la pandémie, l’humoriste de 63 ans a décidé de présenter un « spectacle parallèle » : Sans masque. Il y proposera de nouvelles anecdotes ainsi qu’un best of de ses histoires du passé.

► La tournée Sans masque suit son cours à travers la province.

Pier-Luc Funk

Photo d’archives, Agence QMI, Joël Lemay

Sandra Godin, Le Journal de Québec

Pier-Luc Funk sera très présent au petit écran cet automne, à l’affiche sur quatre réseaux de télé dans un éventail de projets complètement aux antipodes.

Acteur dramatique remarquable, Pier-Luc Funk est épatant dans Fragile, une série de Serge Boucher qui se trouve depuis l’automne dernier sur ICI Tou.tv, et qui atterrira bientôt sur les ondes de Radio-Canada. Il y incarne le rôle de Dom, un mécanicien de 22 ans qui fait la rencontre improbable de Félix (Marc-André Grondin), avec qui il tisse une relation mystérieuse au fil des épisodes.

Dans un tout autre registre, le comédien de 26 ans chausse ses souliers d’improvisateur dans Rue King, qui passera de Club illico à TVA. Dans cette sitcom, Pier-Luc Funk y montre à quel point sa répartie et son sens de l’humour sont aiguisés.

« C’est de l’impro comme on n’en a jamais fait et comme on n’en a jamais vu », a déclaré le comédien lors d’un point de presse virtuel le printemps dernier.

Des projets jeunesse

Du côté de Noovo, c’est au générique de la série jeunesse Pour toujours plus un jour qu’on retrouvera Pierre-Luc Funk. Il s’y glisse dans la peau de Chuck, qui, atteint d’une maladie orphe-line, profite des derniers moments de sa vie avec sa blonde (Catherine Brunet).

Finalement, la voix de Pier-Luc Funk retentira jusque sur les ondes de Télétoon la nuit, puisqu’il sera de la série d’animation Les Frères Apocalypse, en compagnie de Phil Roy.

Pendant la diffusion de ces projets, le comédien se préparera cet automne à relever un autre défi : celui de devenir animateur d’une émission de variétés, Sans rancune. On verra le résultat l’hiver prochain à TVA.

► Fragile sera diffusée dès le 14 septembre à Radio-Canada. Rue King arrivera à TVA dès le 16 septembre à TVA. Pour toujours plus un jour, dès le 16 septembre sur Noovo. Les Frères Apocalypse débarqueront le 17 septembre à Télétoon la nuit.

Cœur de pirate

Photo d’archives, Pascal Huot

Il n’y a rien de surprenant à prévoir que Cœur de pirate fera les manchettes. Cette fois, la coach de La Voix pourrait rebondir là où on ne l’attendait pas : dans la chaise de patron de sa maison de disques, Dare To Care, qu’elle souhaite acquérir afin de la relancer à la suite des allégations d’inconduites sexuelles qui l’ont secouée.

► La Voix reviendra à TVA le 13 septembre.

Sophie Dupuis

Photo courtoisie

Deux ans après la sortie de son percutant premier long métrage Chien de garde, qui avait été choisi pour représenter le Canada dans la course aux Oscars, la réalisatrice Sophie Dupuis nous revient avec son nouveau film, Souterrain, qui s’intéresse à l’univers des miniers en Abitibi. Souterrain prendra l’affiche deux jours après avoir été présenté en ouverture du Festival du nouveau cinéma.

► Souterrain prendra l’affiche le 9 octobre.

Katerine Savard

Photo courtoisie

La nageuse Katerine Savard, médaillée de bronze aux Jeux de Rio en 2016, fait le saut au cinéma en jouant le premier rôle du film Nadia, Butterfly, le second long métrage du cinéaste Pascal Plante (Les faux tatouages). Retenu dans la sélection officielle du Festival de Cannes en juin dernier, Nadia, Butterfly relate le parcours d’une nageuse qui se prépare pour les derniers Jeux olympiques de sa carrière.

► Nadia Butterfly prendra l’affiche le 18 septembre.

Philippe Falardeau

Photo courtoisie

En février dernier, le cinéaste Philippe Falardeau (Monsieur Lazhar) a eu l’honneur d’ouvrir le prestigieux Festival de Berlin avec son nouveau film, My Salinger Year, une comédie dramatique anglophone qui met en vedette les actrices Sigourney Weaver et Margaret Qualley. Le film, qui sera dévoilé au public québécois à l’occasion de la soirée de clôture du Festival du nouveau cinéma, suit les tribulations d’une jeune femme qui se déniche un boulot comme assistante dans une agence littéraire de New York au milieu des années 1990.

► My Salinger Year sera présenté au Festival du nouveau cinéma le 17 octobre.

Christine Morency

Photo courtoisie, Martin Girard

Tout l’automne, l’humoriste fera deux chroniques par semaine à l’émission de radio On est tous debout, sur les ondes de Rouge FM. En octobre, elle animera la toute nouvelle émission Corde raide, à Ztélé, en plus de reprendre quelques dates de son spectacle Grosse soirée.

► Corde raide est attendu en octobre sur Ztélé.

Patrice Godin

Photo d’archives, Agence QMI, Toma Iczkovits

Le comédien sera de retour dans la troisième saison de la série Une autre histoire, diffusée dès le 14 septembre sur Ici Télé. Il reprendra aussi le tournage de la nouvelle saison de Jenny, qui reviendra en avril sur Unis TV. Étant également auteur, il lancera le mois prochain son troisième roman, Les chiens, deux ans après Sauvage, baby.

► Les chiens, en librairie dès le 23 septembre.

Anaïs Barbeau-Lavalette

Photo courtoisie, Ève Maude TC

Maxime Demers, Le Journal de Montréal

C’est dans le contexte bien particulier de la pandémie qu’Anaïs Barbeau-Lavalette lancera cet automne son troisième long métrage, La déesse des mouches à feu, une adaptation du roman éponyme de l’auteure Geneviève Pettersen : « C’est un peu vertigineux », confie la réalisatrice et artiste multidisciplinaire.

Ce n’est certainement pas de cette façon qu’Anaïs Barbeau-Lavalette avait prévu faire son retour au cinéma, huit ans après la sortie de son film précédent, Inch’Allah. Mais dans les circonstances actuelles, la cinéaste de 41 ans se réjouit de pouvoir sortir son nouveau film sur les écrans de la province, comme prévu, cet automne :

« J’espère qu’il y aura un désir du public de retrouver les films en salle, mais aussi de redonner une vitalité au cinéma. J’ai hâte de voir comment les gens vont répondre à l’invitation », avance-t-elle en entrevue.

Après Berlin

Présenté en première mondiale au Festival de Berlin en février dernier, La déesse des mouches à feu suit le parcours d’une jeune fille de 16 ans (jouée par Kelly Dépeault) qui entre de plein fouet dans l’adolescence au moment où ses parents se séparent.

« C’est un film chargé d’une pulsation vivante, décrit Anaïs Barbeau-Lavalette. Il y a une espèce d’énergie brute et de shoot de vie, avec tout ce que ça comprend de joyeux et de brutal. »

Anaïs Barbeau-Lavalette devait tourner cet automne son prochain film, une adaptation du roman Chien blanc, de Romain Gary, mais le tournage a été repoussé au printemps à cause de la pandémie. Elle compte profiter de l’automne pour réfléchir aussi à l’écriture d’un nouveau roman.

► La déesse des mouches à feu prendra l’affiche le 25 septembre.

Marie-Ève Janvier

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

Marc-André Lemieux, Le Journal de Montréal

La rentrée automnale de Marie-Ève Janvier a un goût différent cette année. Finis les tournages en campagne pour L’amour est dans le pré. Depuis deux semaines, elle aligne les enregistrements au centre-ville de Montréal pour À tour de rôles, une nouveauté qu’elle pilotera à TVA.

Créé et produit par Attraction (Silence on joue, Format familial) en collaboration avec Québecor Contenu, ce grand plateau promet de titiller la fibre nostalgique des téléspectateurs en proposant des entrevues dans lesquelles des acteurs parleront des grands personnages qu’ils ont interprétés.

« Je crois que c’est un show qui va faire du bien aux gens, indique l’animatrice au Journal. Avec tout le stress qu’amène la pandémie, ça arrive au bon moment. On parle du bon vieux temps, on regarde des extraits de séries qui nous ont marqués... Cette émission, c’est comme une grosse doudou qu’on ressort. »

Bon public

Pour avoir visité le plateau d’À tour de rôles et assisté au tournage d’une émission, on peut dire que Marie-Ève Janvier semble bien s’y sentir. Bon public, elle écoute les anecdotes des comédiens avec beaucoup d’attention et prend un réel plaisir à revisiter leur passé.

« Quand je suis arrivée avec mes cartons pour l’émission avec Rémy Girard, j’ai quand même pensé : Oh, c’est Rémy Girard que j’interviewe ! J’étais vraiment impressionnée. Il a fallu que je dise à la petite Marie-Ève : “Excite-toi pas trop. Calme-toi !” »

TVA présente À tour de rôles les lundis à compter du 14 septembre. Marie-Ève Janvier anime Lunch 80‐90 avec Julie Bélanger en semaine à 11 h 30 à Rythme FM. Elle anime également Rythme au travail de 13 h à 16 h du lundi au jeudi.

Emmanuel Schwartz

Photo d’archives, Agence QMI, Mario Beauregard

Emmanuel Schwartz lancera la saison automnale du Théâtre du Nouveau Monde avec le spectacle solo Zebrina. Une pièce à conviction, du dramaturge américain Glen Berger. L’acteur, dirigé par le metteur en scène François Girard, jouera un bibliothécaire qui raconte l’histoire d’un livre emprunté il y a 133 ans.

► Zebrina. Une pièce à conviction, dès le 9 septembre au TNM.

Anglesh Major

Photo courtoisie

Anglesh Major aura tout un défi devant lui. L’acteur, qu’on a vu dans les séries Jérémie, Une autre histoire, Cérébrum et Toute la vie, sera en vedette dans une toute nouvelle mouture de la pièce King Dave, d’Alexandre Goyette. Un solo où l’on retrouvera de nouvelles insertions abordant les questions d’identité, d’appartenance et de racisme systémique.

► King Dave, dès le 29 septembre au Théâtre Duceppe.

Lorraine Côté

Photo courtoisie, Nicola-Frank Vachon

Lorraine Côté se glissera dans la peau de l’immense personnage de La Sagouine, à Québec, à l’occasion du 50e anniversaire du Trident. Ce sera la première fois qu’une comédienne autre que Viola Léger personnifiera le célèbre personnage créé par Antonine Maillet, qui, lui aussi, fête ses 50 ans.

► La Sagouine, dès le 22 septembre au Théâtre du Trident.

Isabelle Racicot

Photo courtoisie

La question du racisme se retrouve au cœur des deux projets de l’animatrice : la nouvelle saison de Seat at the Table, un podcast qu’elle pilote avec Martine St-Victor sur CBC, ainsi qu’un documentaire qu’elle prépare pour Radio-Canada. « Je rencontre des historiens, des psychologues et des activistes qui n’ont pas toujours été entendus, déclare-t-elle au Journal. Je suis contente de pouvoir leur donner une tribune pour qu’ensemble, on puisse trouver des solutions. »

► Le documentaire d’Isabelle Racicot sera diffusé à ICI Télé et ICI Première le lundi 23 novembre.

Rémy Girard

Photo courtoisie, Aetios Productions

L’automne 2020 de Rémy Girard rime avec télévision. En plus d’entamer les tournages de Portrait-robot, un nouveau drame policier sur Club illico, le comédien vétéran apparaîtra au générique de deux quotidiennes : Les mutants, une nouvelle fiction jeunesse présentée à Télé-Québec, et District 31, dans laquelle il tiendra le rôle de Paul Masson, le grand patron des Services secrets.

► Télé-Québec présente Les mutants du lundi au vendredi. District 31 reprend l’antenne d’ICI Télé le 7 septembre.

Patrick Huard

Photo Stevens Leblanc

Patrick Huard se lance dans deux nouvelles aventures télévisuelles de manière complètement différente. D’une part, son nom apparaîtra – à titre de réalisateur – au générique d’Escouade 99, l’adaptation québécoise du sitcom américain Brooklyn Nine-Nine. D’autre part, il pilotera un talk-show quotidien intitulé La tour à TVA. « Ça faisait des années qu’on me proposait de faire des talk-shows, mais là, je pense que le timing est bon, déclare le touche-à-tout au Journal. Je trouve ça le fun, à 51 ans, de continuer de trouver des façons de me mettre en danger. »

► Escouade 99 atterrit sur Club illico le jeudi 17 septembre. TVA présente La tour du lundi au jeudi à compter du 28 septembre.

Yannick Nézet-Séguin

Photo d’archives, Agence QMI, Steve Madden

Yves Leclerc, Le Journal de Québec

Le chef Yannick Nézet-Séguin est à l’origine de deux propositions qui mêlent musique et théâtre, toutes deux présentées au Théâtre du Nouveau Monde.

Il s’agira d’un retour dans ce théâtre pour le directeur artistique de l’Orchestre Métropolitain, qui y avait dirigé 15 fois, en 2006, l’opéra Wozzeck d’Alban Berg.

« Quel grand souvenir d’avoir fait mes débuts au TNM en 2006 ! Ça avait été une rencontre formidable », a confié le chef, lors du dévoilement de saison du TNM.

Le conte musical Pierre et le Loup mettra en vedette, les acteurs Benoît Brière, Jean-François Casabonne, Sophie Desmarais, Fayolle Jean, Benoît McGinnis et Victor Andres Telles Turgeon, dans une mise en scène de la directrice artistique, Lorraine Pintal.

« Pierre et le loup, c’est comme le symbole du conte pour enfants qui s’initient à la musique. Et on le joue encore aujourd’hui parce que c’est un chef-d’œuvre incroyable », fait remarquer le maestro.

Le chef, qui est aussi directeur musical du Metropolitan Opera, reviendra dans la fosse du TNM pour Le Petit Prince, avec la même équipe de comédiens que celle de Pierre et Loup, sauf pour Benoît McGinnis, et avec l’ajout de Renaud Lacelle-Bourdon.

► Pierre et le loup sera présentée au Théâtre du Nouveau Monde le 8 octobre. La représentation du Petit Prince est prévue pour le 23 octobre.