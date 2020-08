«The Personal History of David Copperfield»: ça pétille!

Avec un humour très anglais – et donc succulent –, Armando Iannucci fait de Dev Patel un David Copperfield étonnement moderne dans «The Personal History of David Copperfield».

Armando Iannucci est l’homme derrière le délirant «La mort de Staline» ainsi que la série télévisée «Veep», pour ne citer que ces deux œuvres. Quant au personnage de David Copperfield, il s’agit de celui du roman de Charles Dickens, paru en 1850, et dont bon nombre d’observations sont vraisemblablement tirées de sa vie.

La trame du long métrage est la même que le roman, le scénario écrit à quatre mains par Iannucci et Simon Blackwell (son compère de «Veep») s’en éloignant en multipliant anachronismes, comiques de situation, humour absurde, bris du quatrième mur et autres légèretés, supprimant l’aspect «drame social» de l’original. Le long métrage est résolument une comédie qui, de surcroît, a la prétention de ne pas s’attarder à la couleur de la peau des personnages.

Se déroulant dans l’Angleterre victorienne, «The Personal History of David Copperfield» est également présenté comme une série de souvenirs – l’ouverture de Dev Patel, sur scène, derrière un lutrin donne le ton –, ce qui empêche toute aspiration à la vérité, la mémoire étant, par nature, un agrégat d’informations déformées.

Le jeune David (joué par Jairaj Varsan) et les lieux marquants de son enfance sont donc nimbés d’une aura d’émerveillement (les décors de la maison bateau de sa nounou, notamment). Lorsque sa mère (Morfydd Clark) se remarie avec un homme cruel (Darren Boyd), David va travailler en usine. Puis, par l’un de ces retournements du destin qu’on ne voit que dans les contes de fées, il retrouve sa tante Betsey Trotwood (Tilda Swinton, éblouissante comme à son habitude) qui lui permettra d’avoir les moyens de ses ambitions.

De plus, on note Hugh Laurie dans le rôle sur mesure d’un locataire complètement cinglé ainsi que Ben Whishaw arborant une coupe de cheveux inoubliablement affreuse.

Si Armando Iannucci prend bien soin de ne pas aborder des sujets trop lourds, la pauvreté, la maltraitance d’enfants et l’amour ne sont pas évités. Ils font partie du décor et s’incorporent à la trame narrative sans exagération aucune. Quant à Dev Patel, il brille enfin dans un rôle qu’il ne doit pas aux origines indiennes de ses parents et peut ainsi librement exprimer son talent.

Après cet exercice de style optimiste et audacieux, on ressort énergisé, pimpant et heureux de pouvoir finalement s’évader du quotidien avec intelligence.