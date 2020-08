Toronto: un chef d’entreprise accusé de production illicite de fentanyl

TORONTO – Le propriétaire d’une entreprise torontoise de produits chimiques a été arrêté jeudi puis accusé de trafic pour production illicite de fentanyl, une drogue responsable d’une multitude de surdoses au pays.

Wister Wei Lap Lee, 38 ans, le grand patron de Genaxx Pharma Inc., a fait l'objet d'une enquête de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) sur des allégations de détournement de produits chimiques et de matériel de laboratoire vers des laboratoires clandestins.

Une perquisition a eu lieu à sa résidence et dans les installations utilisées par Genaxx Pharma Inc. et une autre de ses entreprises, Dufore Technologies Corporation. La GRC police dit avoir saisi un total de 400 barils de produits chimiques et de matériel de laboratoire, ajoutant qu’«il semble que les parties concernées savaient que ces produits allaient être utilisés pour la fabrication de substances réglementées, comme le fentanyl et la méthamphétamine».

L’homme fait face à des chefs d’accusation, entre autres, de trafic de produits chimiques pour produire du fentanyl, possession de produits de criminalité, tentative de possession d’une arme à feu en vue de faire du trafic et manquement au respect des ordonnances d’interdiction.

Impliqué dans la même affaire, Sean Curtis McDonald, un Torontois de 29 ans, fait également face au chef d’accusation d’offre non autorisée de cession d’armes à feu à autorisation restreinte.

«Le détournement de produits chimiques en vue de la production illégale de fentanyl ou d'autres drogues synthétiques illégales représente un danger pour notre société», a mis en garde vendredi l’inspecteur Marwan Zogheib de la GRC.

«Nos collectivités et notre environnement sont exposés à des risques supplémentaires en raison du déversement illégal de déchets dangereux provenant de laboratoires clandestins», a-t-il ajouté.