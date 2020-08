Un Québécois au FrightFest de Londres

Un mystérieux virus. Une pandémie meurtrière. Tout ça sonne étrangement familier depuis quelques mois. Pourtant, il s’agit de la prémisse de Hall, un film d’épouvante du cinéaste canadien Francesco Giannini tourné l’an dernier et présenté en première mondiale au FrightFest de Londres cet après-midi.

On pourrait en effet croire que les récents événements ont inspiré au cinéaste de son tout premier long-métrage de fiction. C’est toutefois bel et bien en 2017 qu’il en a signé le scénario, soit bien longtemps avant l’éclosion de COVID-19.

« Je l’ai écrit en me rappelant la crise du H1N1. J’avais envie de faire un film d’horreur et je me disais que je n’en avais pas mettant en scène une pandémie depuis plusieurs années déjà. Ce n’est que pendant le montage du film, le printemps dernier, que j’ai réalisé à quel point Hall a en quelque sorte été tristement prophétique. C’est très étrange comme sentiment », raconte Francesco Giannini.

Sur les plateaux

Bien qu’il s’agisse de son tout premier long-métrage de fiction, Francesco Giannini roule sa bosse dans le milieu du cinéma depuis plus de 15 ans, d’abord engagé à titre de figurant et acteur dans des productions américaines tournées dans la métropole.

C’est ainsi qu’il a appris les rudiments du métier — plutôt que sur les bancs d’école —, inspiré par le travail des Zack Snyder (300) et Bryan Singer (X-Men : Days of Future Past) côtoyés sur les plateaux.

« J’ai tout appris comme ça. Souvent, les figurants et les acteurs partaient en pause, mais je préférais rester sur le plateau à les regarder travailler », avance-t-il.

Il a ensuite fait ses classes derrière la caméra, jonglant avec les titres de producteur et de réalisateur de courts-métrages au cours de la dernière décennie.

« Ça m’a permis d’obtenir la confiance nécessaire pour tourner un premier long-métrage de fiction. J’étais vraiment prêt quand j’ai commencé à tourner Hall, je savais où je m’en allais », indique le cinéaste.

En salles bientôt ?

Maintenant que Hall amorce sa tournée des festivals, le cinéaste Francesco Giannini espère pouvoir bientôt présenter sa nouvelle offrande aux cinéphiles québécois. Bien que rien ne soit encore confirmé, le cinéaste annonce avoir amorcé des pourparlers avec un distributeur local afin d’offrir à Hall une sortie limitée en salles prochainement.

« J’aimerais pouvoir le présenter en octobre, juste à temps pour l’Halloween », précise-t-il.