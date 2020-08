Une fille de 12 ans frappée à vélo; la conductrice fuit les lieux

Une fille de 12 ans circulant à vélo a été frappée par une voiture conduite par une femme qui a fui les lieux de l’accident sur la Côte Richelieu à Trois-Rivières, vendredi.

D’abord rapporté par Valérie Renaud-Martin, conseillère municipale du district des Carrefours, le délit de fuite a été confirmé samedi par la police de Trois-Rivières auprès de TVA Nouvelles. La conductrice a été arrêtée vers les 21h.

L’adolescente a été conduite à l’hôpital pour une commotion cérébrale.

La femme a été relâchée sur promesse de comparution le 5 octobre prochain. Elle fera face à des accusations de délit de fuite, et possiblement de conduite dangereuse.

Si je publie ces photos aujourd’hui, c’est pour que chacun de nous puissions être sensibilisés. «Quand on roule dans un quartier résidentiel, on LÈVE LE PIED, a commenté la conseillère Renaud-Martin dans une publication sur Facebook, samedi. Cette rue, comme bien d’autres ailleurs dans la ville, est en ligne droite et très large, et ce n’est pas rare que les voitures y circulent à plus de 70 km/h (comptage à l’appui). Cette rue est tout sauf une piste de course.»