12 documentaires pour accueillir la rentrée

Éveiller notre conscience sociale n’a jamais été si important. C’est ce que font depuis toujours les documentaires. En voici quelques-uns qui nous feront voir dans les prochaines semaines différentes facettes de notre actualité.

Fin de mois

Photo courtoisie, moi&cie

Depuis deux semaines, Jean-Marie Lapointe nous donne rendez-vous pour une deuxième saison de cette série documentaire profondément humaine qui nous fait apprécier ce que l’on a et qui nous donne envie de le garder. Il part ici à la rencontre de gens qui vivent en situation précaire et, souvent, dans la pauvreté. On ne peut fuir cette réalité grandissante particulièrement avec la pandémie qui nous afflige et qui a creusé un fossé encore plus creux avec les gens dans le besoin.

► Mercredi 20 h à Moi&cie

Les derniers humains

Photo courtoisie, Must Media

Avouons-le, nous avons tous pensé un peu à devenir survivaliste ne serait-ce que quelques semaines pendant le confinement. Mais le survivalisme est un mode de vie pour certains. C’est le cas de Mathieu, Simon, Geneviève, Lucie et leurs comparses des Primitifs, un groupe qui se met volontairement en situation de survie pour le plaisir de repousser leurs limites. Dans cette série, nous serons témoins au fil des saisons de leur façon de vivre, souvent inspirée de nos ancêtres, pour pallier toutes catastrophes, qu’elles soient naturelles ou sociales. Une façon différente de se dépasser qui nous permet aussi de voir du pays.

► Vendredi 21 h sur Historia

La détresse au bout du rang

Photo courtoisie, canal d

Si vous n’avez pas eu l’occasion de voir ce documentaire percutant sur le quotidien de bon nombre d’agriculteurs, le sujet est plus que jamais d’actualité. Stéphane Gendron a rendu visite à plusieurs fermiers pour constater que la dépression et la détresse psychologique y sont grandissantes. Isolement, conditions de travail précaires, adaptation constante due à la température, horaires difficiles, peu ou pas de vacances, les agriculteurs sont des travailleurs essentiels dont on ne prend pas soin. Avec la pandémie, l’absence de main-d’œuvre, le deuil de récoltes gaspillées, ce documentaire prend une tout autre dimension sur laquelle il ne faut pas fermer les yeux.

► Jeudi 3 septembre 22 h à Canal D

Résistance : la police face au mur

Photo courtoisie, tele-quebec

Fady Dagher est le nouveau directeur de la police de Longueuil. Il a aussi élaboré la première politique en matière de profilage racial et social au Canada. Sa mission : transformer la police telle qu’on la connaît et rétablir un lien de confiance avec la population particulièrement celle issue des minorités. Des caméras l’ont suivi pendant un an et demi sur le terrain alors qu’il menait avec ses troupes une lutte contre l’exploitation sexuelle.

► Jeudi 10 septembre 22 h à Canal D

T’es où, Youssef ?

Photo courtoisie, tele-quebec

Rediffusion de ce documentaire quatre fois primé aux Gémeaux lors de sa diffusion en 2017 dont la question demeure d’actualité. On y suit la quête du journaliste Raed Hammoud (peu connu à l’époque) alors qu’il cherche à comprendre pourquoi un de ses comparses du cégep s’est radicalisé et a rejoint Daech en 2014.

► Mardi 1er septembre 20 h à Télé-Québec

Les poussières de Daech

Pour faire suite à T’es où, Youssef ?, Raed Hammoud rencontre Leila, la sœur de ce dernier parti rejoindre Daech il y a six ans. Elle découvre qu’il a une femme et une petite fille que Leila tentera de protéger. Cette nouvelle quête politique éminemment délicate nous emmène dans un camp de réfugiés sous haute surveillance en Syrie où les femmes sont reconnues pour contribuer à la radicalisation de leurs enfants. La petite n’a pas choisi le terrorisme. Leila et Raed se sont donné comme mission de la ramener. Le genre de drame sur lequel on ne focalise pas assez.

► Mercredi 2 septembre 20 h à Télé-Québec

Oka : Des deux côtés de la barricade

Alain Gravel s’est fait connaître comme reporter télé en couvrant la crise d’Oka il y a 30 ans. Un événement historique qui l’a marqué plus d’une façon notamment en le sensibilisant aux conditions de vie des Autochtones. Trente ans plus tard, il retourne à Oka avec le journaliste mohawk Dan David, journaliste à l’époque pour la CBC. Ensemble, ils vont explorer le rôle qu’ont joué les médias dans cette crise et revenir sur les événements à travers leurs références culturelles. Nous y verrons également Waneek Horn Miller et sa sœur Kaniehtiio Jorn reconnues pour leurs exploits sportifs et culturels et pour leur militantisme. À l’époque, elles n’avaient que 14 et 4 ans. Waneek a même failli perdre la vie, grièvement blessée par l’arme d’un militaire.

► Jeudi 17 septembre 21 h sur ICI Télé

Oka, 30 ans après

Photo courtoisie historia, la PRESSE CANADIENNE

La crise d’Oka a été marquante et laisse encore des cicatrices. Elle fera l’objet d’un second documentaire mené par le rappeur et auteur Biz (Loco Locass) et son ami rappeur et animateur Samian. Ensemble, ils reviennent sur ce moment historique et partent à la rencontre de ses acteurs clés afin de mieux comprendre les tensions entre Blancs et Autochtones et d’aspirer à une réconciliation durable.

► Samedi 17 octobre 20 h à Historia

Deux mètres

La réalisatrice Sophie Lambert a fait sa marque avec des documentaires sensibles et intimistes, qu’on pense à Pas toujours facile d’être mère ou L’amour au temps du numérique. Ici, elle s’attarde à une question que nous nous posons tous depuis le début de la pandémie : quelles seront les conséquences sociales du coronavirus.

► Mardi 15 septembre 20 h sur ICI RDI

Josélito au cœur du monde

Josélito a une façon exceptionnelle d’entrer en contact avec les gens. Ouvert et à l’écoute, il sait toujours comment poser ses questions pour soutirer des confidences sans voyeurisme, sans maladresse, mais avec une grande sensibilité. Chaque épisode mettra en lumière trois histoires humaines abordant des questions de pardon, de résilience, de combat, d’abandon, mais aussi de dépassement et de réussite. La plupart vécues par des gens qui ne sont pas connus du grand public, mais dont les réflexions vont trouver écho et avoir une résonance.

► Dès le samedi 12 septembre à 20 h sur ICI TÉLÉ

Autiste, maintenant majeur

Photo courtoisie, moi&cie

Avec Autiste, bientôt majeur, Mathis, Benjamin, Raphaël, Laurent, Maëlle et Eliott ont contribué à faire avancer un peu le monde. Ils ont permis de mettre les projecteurs sur la transition entre l’enfance et le monde adulte lorsque les services auxquels ont accès les jeunes vivant avec un spectre de l’autisme s’éclipsent. Mais les défis n’ont pas d’âge. À eux s’ajoutent d’autres hommes et femmes autistes ainsi que leurs proches pour illustrer l’incertitude à laquelle ils font face quand, à 30 ou 40 ans, les parents sont moins présents dans le portrait. Pour certains, ce sera une prise d’autonomie, pour d’autres, dont le trouble est plus lourd, la mise en place d’un cadre bienveillant et durable. Une réalité à laquelle tous devraient être sensibles.

► Dès le mercredi 23 septembre 19 h 30 à Moi&cie

Célibataires à boutte

Photo courtoisie, Canal vie

Le célibat capte visiblement l’intérêt des téléspectateurs. Cette série lève le voile sur le parcours amoureux de cinq femmes qui cumulent les relations sans avoir trouvé chaussure à leur pied. Pour les appuyer dans leur démarche ou les aider à comprendre leurs échecs amoureux, la spécialiste en relations interpersonnelles Olenny Pelletier livre ses commentaires et observations. Si on se questionnait déjà sur les enjeux du célibat au 21e siècle, à l’ère notamment des réseaux sociaux, la pandémie vient ajouter une couche au défi. Comment faire des rencontres alors que l’on doit garder nos distances ?

► Dès le mercredi 23 septembre 20 h 30 à Canal vie