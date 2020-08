Choisir l’équilibre

Pendant que certains vivent encore des périodes d’incertitude et que plusieurs ont vécu d’importants stress, il devient primordial de tendre vers une forme d’équilibre. Pour y parvenir, on suggère d’intégrer le yoga dans son quotidien pour s’approprier le mieux-être, tant sur les plans physique que psychique.

Dans ce magnifique livre illustré, plusieurs aspects du yoga sont abordés, permettant de retrouver la force et l’énergie au niveau du corps et de l’esprit. L’auteure, Karine Kleb, qui est professeure de yoga et thérapeute holistique, en plus d’être maître reiki et chamane, recommande de pratiquer le yoga sur une base quotidienne, même si ce n’est que quelques minutes par jour. Bien qu’elle explore différentes formes de yoga, dont notamment le bhakti yoga, le karma yoga et le jnana yoga, son ouvrage porte principalement sur le hatha yoga, la branche la plus pratiquée en Occident, orientée vers des exercices corporels et de la méditation menant à l’éveil et au spirituel. Consciente que la méditation ne va pas résoudre tous les problèmes, néanmoins celle-ci aidera à retrouver davantage de lucidité et de calme intérieur tout en abaissant son niveau de stress. Diverses postures à pratiquer le soir sont orientées vers la détente afin de dénouer les tensions physiques et émotionnelles accumulées durant la journée, tandis que d’autres peuvent être pratiquées le matin au réveil apportant un boost d’énergie la journée durant.

Paix intérieure

Rédigé pour s’adapter au rythme des saisons, ce livre est aussi une forme d’aventure intérieure pour le corps et l’esprit, où seul le voyage est le but. Ultimement, il s’agit d’atteindre le bonheur et le contentement en retrouvant la paix intérieure. L’auteure, à travers son parcours, nous apprend à voir la lumière dans les moments sombres. Parmi les autres sujets abordés, mentionnons les bienfaits qu’apportent le ressourcement en pleine nature, l’utilisation de cristaux, des recettes pour manger santé, ainsi que des rituels beauté à faire soi-même.

Les bienfaits de l’altruisme

Photo courtoisie

Le célèbre auteur français Christophe André, qui est aussi psychiatre et qui a écrit pas moins d’une trentaine de livres, a récemment cosigné cet ouvrage, où il évoque l’importance de l’interdépendance. Tout en préservant l’individualité, l’interdépendance positive, selon l’auteur, joue un rôle important pour cultiver des relations constructives. Dans ce sens, l’auteur aborde les bienfaits de l’altruisme. Ces actes, comme le bénévolat, offrent un sentiment d’utilité qui donne un sens à sa vie. De plus, cela contribue au bien-être personnel de manière durable. Tous ceux qui ont donné de leur temps durant la pandémie vous le diront. Ce sont ces engagements qui donnent un sens à notre existence.

Rétablir la confiance en soi

Photo courtoisie

Rares sont ceux qui n’ont pas connu une quelconque forme de souffrance un jour ou l’autre. Si vous faites partie de la majorité peut-être avez-vous tenté de fuir vos souffrances espérant ainsi les atténuer. L’auteur qui est psychopraticien propose à l’inverse d’aller à la rencontre des sources de souffrance pour s’en libérer. Selon lui, le manque d’amour envers soi-même, les relations difficiles et le manque d’estime de soi sont les principales sources de souffrance. Pour surmonter ses souffrances, plusieurs outils sont suggérés. En premier lieu, éviter de jouer à la victime, devenir un fin observateur tout en faisant preuve de bienveillance pour finalement se réconcilier avec soi-même. Les exercices proposés sont assez complexes, mais méritent de s’y attarder.

Le coup de cœur du mois

Se diriger vers la zénitude

Photo courtoisie

Vivre dans la paix, l’allégresse et la sérénité n’a rien de simple. Pourtant, l’auteure estime qu’il est possible de cultiver la zénitude et de se diriger vers des horizons plus calmes, loin des zones troubles, à condition de favoriser une exploration de pleine conscience. Parmi les clés proposées, apprendre à s’offrir des pauses pour diminuer l’impact du stress, vivre le moment présent et se connecter à celui-ci. Lorsque vous vivez des moments harmonieux, où la joie est au cœur de vos activités, il faut lui offrir un espace, pour la voir s’épanouir et vivre pleinement ses moments de grâce. À cela s’ajoute l’idée de contempler la nature, de faire preuve de gratitude et d’éliminer le superflu. Un livre qui intéressera ceux qui aspirent à des jours plus heureux.