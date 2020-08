COVID-19: les règles sanitaires bafouées à la Classique Bob Bissonnette

Pas toujours évident, pour les organisateurs d’événements, de faire respecter la distanciation physique et le port du masque.

Des images tournées lors d’une soirée en marge de la Classique Bob Bissonnette à Lévis, vendredi, montrent des jeunes gens rassemblés sans respecter toutes les règles édictées par la Santé publique.

L’organisation de ce tournoi de hockey a pourtant mis en place toutes les mesures nécessaires: désinfectant pour les mains à l’entrée de l’aréna, bénévoles rappelant qu’il faut respecter la distanciation physique et le port du masque.

«Lors de cette soirée-là, on a bien vu qu’il commençait à y avoir du débordement. On a immédiatement réagi. Nous avons arrêté de faire entrer les gens. Nous avions aussi sur place une escouade pour rappeler aux gens de porter le masque», a fait savoir l’organisation de la Classique Bob Bissonnette à TVA Nouvelles.

Le directeur adjoint du Complexe 2 Glaces Honco de Lévis, où se tenait le tournoi, confirme d’ailleurs qu’il faut souvent répéter les mesures sanitaires pour se faire entendre.

«Ce n’est pas toujours facile de tout gérer ça parce que les gens sont contents de se retrouver et de vivre un événement comme ça. Mais du moment que tu fais un rappel, dans la plupart des cas, les gens vont dire: "oui, oui, mon masque", et ils le font. C'est juste qu'il y a des petits oublis ici et là», a expliqué François Groleau.