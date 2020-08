Des célébrations qui pourraient attendre

L’année 2021 doit être grandiose pour le groupe Indochine, qui y fêtera alors ses 40 ans. Mais l’incertitude de la pandémie de la COVID-19, qui pourrait se poursuivre toute l’année prochaine, forcera peut-être la formation à reporter sa tournée des stades qu’elle avait prévue l’été prochain. Le Journal s’est entretenu avec le chanteur du groupe, Nicola Sirkis, à l’occasion de la sortie de l’album compilation Singles Collection (2001-2021).

Comment se passe votre pandémie de l’autre côté de l’océan ?

« Il y a pas mal d’inquiétude. Les gens reviennent de vacances. Ce sera la rentrée scolaire, donc ce sera un peu compliqué. Tout le monde est masqué, comme chez vous, j’imagine. »

Le groupe a annoncé pour le printemps 2021 une tournée de stades en France, Central Tour, pour célébrer les 40 ans du groupe. Jusqu’à quel point êtes-vous confiants de la présenter ?

« Ce sont 80 000 personnes par concert... Pour l’instant, les matchs de foot ne sont pas encore permis. On met tout en vente en septembre quand même. Parce que, justement, il faut lancer des choses positives. Quoi qu’il arrive, les concerts auront lieu en 2021... ou 2022. Mais ils auront lieu ! »

Cette pandémie doit être l’un des plus gros chocs que le groupe a vécus en 40 ans ?

« Oui, et on va s’en sortir. Pour nos 40 ans, on a préparé un film de 21 minutes sur tout ce qui s’est passé ces 40 dernières années. Il y a eu tellement de choses assez incroyables. On est passé par le 11 septembre, le Bataclan, etc. Là, il y a effectivement la COVID-19. Mais on est comme Harry Potter, on est un peu des survivants de tout ça. Y aura toujours des survivants ! »

Vous vous êtes toujours fait un point d’honneur de garder vos billets de spectacles le plus bas possible. Comment arrivez-vous à les garder abordables malgré l’augmentation des coûts de production ?

« À partir du moment où l’on décide de ne pas s’enrichir en faisant des concerts, comme malheureusement 90 % de la profession... On ne veut pas gagner de l’argent en concert. On veut que tout le monde puisse profiter d’un show incroyable et que tout le monde puisse venir. On a la chance de vendre beaucoup de disques, d’avoir une carrière longue. Les tournées ne sont pas là pour nous payer un yacht de plus ou un appartement en Suisse ou à Los Angeles. On n’en a pas envie. »

Qu’est-ce qui explique la longévité d’Indochine depuis 40 ans ?

« Je crois que c’est inexplicable. Les fans du groupe disent justement que ça ne s’explique pas, ça se vit. Je pense que quand on monte sur scène, il se passe un truc qui est assez incroyable et impalpable qui fait qu’il y a une sorte de magie et d’émotion assez incroyables.

« Quand on a commencé, on nous a dit que ça ne tiendrait pas six mois, car le nom du groupe et les chansons n’étaient pas bien. Mais il suffit de s’accrocher, comme des Xavier Dolan, à ses rêves et c’est bon ! »

Le premier volume compilation qui paraît ce mois-ci vous a-t-il permis de réécouter tout votre matériel ?

« Oui, car on a fait une “reboost” de tous les sons. En 40 ans, on a eu 56 singles qui ont pratiquement tous été numéro un en France. On a décidé de séparer ça en deux volumes. Ce qui est intéressant, c’est que les chansons du volume 1 ne sont jamais sorties en compilation. »

Avec les célébrations pour les 40 ans, prévoyez-vous venir jouer au Québec éventuellement ?

« Il était impensable et inimaginable que les concerts pour célébrer nos 40 ans ne passent pas par le Québec. Effectivement, y a des choses prévues dont on ne peut pas parler puisqu’elles sont confidentielles. Mais si tout le bordel de la COVID s’arrête et que les concerts reprennent, nous serons présents. »

► L’album d’Indochine Singles Collection (2001-2021) est disponible sur le marché. L’album Singles Collection (1981-2001) sortira quant à lui le 27 novembre. Pour les détails : indo.fr.