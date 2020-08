Des rats qui dérangent à Saint-Roch

La présence de rats, dans le secteur de la bibliothèque Gabrielle-Roy cet été, a forcé la Ville à faire appel à un exterminateur pour tenter de venir à bout de ces rongeurs indésirables.

Marc Gauthier, un citoyen du quartier Saint-Roch qui demeure tout près, a pris en plein jour des clichés de rats qui se promenaient sur le parvis de la bibliothèque, notamment dans une plate-bande. Il dit en avoir aussi observé récemment à la place publique éphémère Jacques-Cartier, adjacente à la bibliothèque.

« J’ai signalé le problème à la Ville en juin, mais je continue de voir des rats. C’est vraiment agaçant, surtout la fin de semaine quand la rue Saint-Joseph est piétonne et que des enfants circulent à cet endroit », déplore-t-il.

« Habituellement, quand on voit un rat, il y en a six en arrière parce qu’ils savent très bien se cacher, puis là, on est rendu sur le parvis de la bibliothèque. C’est supposé d’être un lieu symbolique du renouveau de Saint-Roch, puis le chantier de la bibliothèque est mort depuis le début du confinement. Il y a des gens qui sont là en permanence (à la place publique) et qui laissent traîner de la nourriture, donc ça ne m’étonne pas vraiment. »

La Ville confirme avoir reçu la plainte de M. Gauthier et dit avoir « immédiatement pris en charge le dossier » en dépêchant des employés sur le terrain. De plus, un exterminateur est intervenu le 11 août dernier et a installé « des mesures de contrôle », précise le porte-parole de la Ville, David O’Brien.

Trop de graines d’oiseaux

« Il s’agit de rats de surface vraisemblablement attirés par la nourriture qui peut être échappée par terre dans cette place publique. Certains citoyens ont la mauvaise habitude de nourrir des goélands ou autres oiseaux, ce qui est interdit et contribue à accentuer le phénomène. Nos équipes suivent la situation de près afin que le tout soit résorbé », ajoute M. O’Brien.

Selon la Ville, il n’y a pas de lien entre l’apparition de rats à cet endroit précis et la proximité du chantier de la bibliothèque. Une nouvelle phase de travaux « débutera très prochainement », a-t-il indiqué.

Selon plusieurs entreprises spécialisées dans le contrôle parasitaire, contactées par Le Journal, la présence de rats au centre-ville est assez commune lorsque des chantiers majeurs se mettent en branle et personne ne semble avoir constaté une recrudescence significative cet été.

Daniel Lamontagne, directeur provincial chez Abat Extermination, souligne cependant que les règles de confinement et la réduction de l’activité au centre-ville en mai et en juin ont contribué à faire sortir davantage les rongeurs et autres animaux sauvages. « Mais les rats étaient déjà assez présents dans Saint-Roch », nuance-t-il.