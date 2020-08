Donald Trump ira-t-il à Kenosha?

Samedi, la Maison-Blanche annonçait que le président se rendrait mardi à Kenosha, là où Jacob Blake a été atteint à bout portant par sept projectiles tirés par un policier blanc.

S’il faut attendre encore avant de faire toute la lumière sur ces tristes événements, les manifestations se multiplient. Un autre individu est décédé à Portland pendant la fin de semaine, alors que Donald Trump gazouillait de manière intempestive pour appuyer ses partisans et critiquer le travail des élus démocrates.

On accuse parfois les médias de verser dans le sensationnalisme et d’exagérer les tensions. Je crois, au contraire, que les manifestations qui n’ont jamais cessé depuis la mort de George Floyd n’ont pas obtenu toute la couverture nécessaire. La colère, légitime, gronde et les manifestants attendaient toujours des engagements fermes ou des réformes lorsque Jacob Blake est tombé sous les balles.

Pendant les deux dernières soirées de la convention républicaine, Mike Pence et le président ont eu, chacun leur tour, l’occasion de parler à tous les Américains. Plutôt que de souligner la division et la nécessité d’un dialogue ou au moins d’une réflexion, ils n’ont offert, pour toute réponse, que «la loi et l’ordre».

Alors que la campagne électorale bat son plein, démocrates et républicains utilisent des stratégies et des discours bien différents. On peut préférer un message ou l’autre au moment d’inscrire son choix le 3 novembre, mais en attendant le jour du scrutin, c’est vers l’administration actuelle qu’on se tourne pour chercher du réconfort, du leadership et des pistes de solution.

Dans la seule journée de dimanche, deux politiciens influents ont remis en question la contribution de Donald Trump. Tout d’abord, le maire de Portland, Ted Wheeler, a prié le président d’appuyer les autorités ou de leur foutre la paix. En recourant à une formule très dure, Wheeler tient Donald Trump pour responsable du climat de haine et de violence qui divise les Américains: «It's you who have created the hate and division».

Au Wisconsin, là où se trouve la localité de Kenosha, le gouverneur Tony Evers implore Donald Trump de ne pas se présenter mardi. Il craint que la présence du président nuise aux efforts de la communauté pour calmer le jeu et panser ses blessures.

Si nous traversions une période normale, le président planifierait ses déplacements avec les responsables locaux et on miserait beaucoup sur sa présence. Ici, Donald Trump n’est pas le bienvenu et selon l’avocat des parents de la victime, il n’aurait même pas discuté avec la famille.

Que dira le président une fois sur place? Jusqu’à maintenant, son message de «loi et d’ordre» rapporte et il jouit d’une légère hausse dans les sondages. Il semble que ces nouveaux appuis se trouvent dans les banlieues, là où Donald Trump a fait miroiter le cauchemar que constituerait l’élection de Joe Biden.

Le président dérogera-t-il à son plan de match et à une stratégie qui le sert plutôt bien depuis son entrée en politique? Il le faudrait pourtant. On n’exagère pas quand on parle de guerre civile. Surtout pas quand on constate, chaque jour, la hargne et la violence autant sur la gauche que sur la droite. On n’exagère pas quand des miliciens armés défilent trop souvent sans être inquiétés par les autorités.

Deux mois nous séparent de l’élection du début novembre et les controverses se multiplient. Le pays n’a jamais surmonté la première vague de COVID-19, la situation économique est difficile, on craint pour le vote par la poste, on s’inquiète d’une possible pénurie de travailleurs d’élection et certaines régions du pays sont en proie à une grave crise sociale. Souhaitons qu’en livrant son message, le président puisse trouver une formule plus empathique que le seul recours à plus de répression policière et à plus d’armes.