Guide pratique du tantrisme moderne: faire de l’amour une fête

Conférencier, guide de retraites et de voyages spirituels à travers le monde, Martin Bilodeau démystifie la pratique millénaire du tantra dans son nouveau livre, Guide pratique du tantrisme moderne. Son approche, simple et réjouissante, s’inspire des traditions bouddhistes et hindouistes. Elle s’adresse à ceux et celles qui souhaitent connecter le corps, le cœur et l’esprit dans leurs relations amoureuses.

Dans ce livre où les pistes de réflexion côtoient les exercices pratiques, Martin Bilodeau démystifie le tantrisme et explique ce que c’est : une connexion physique, mais aussi spirituelle avec l’être aimé.

« Il est certain qu’aujourd’hui, on a encore plus besoin des pratiques du tantra, de la sagesse et des enseignements qui entourent ces pratiques parce qu’on a des propositions qui nous emmènent tellement loin de notre nature humaine... On nous déshumanise et on se déshumanise nous-mêmes à travers des raccourcis pour trouver de la sexualité, de l’amour rapide, une petite fuite de tendresse, un petit épanchement amoureux », commente-t-il.

« C’est là où on se sert de la sexualité et de l’amour comme une fuite, un apaisement des souffrances et du stress, au lieu de voir quelque chose de grand, de beau, de nourrissant. Dans la vie d’aujourd’hui, il y a des raccourcis faciles,

mais je ne sais pas si la facilité permet la profondeur et la beauté qu’on veut vivre dans nos relations humaines et dans nos relations amoureuses. »

La fin du junk food amoureux

« C’est peut-être la question qu’on a à se poser : comment réconcilier l’accessibilité à la sexualité, à des rencontres romantiques, avec ce qui, en nous, a besoin véritablement d’être nourri dans nos relations pour ne pas que ça devienne du junk food amoureux. »

À son avis, notre cœur et notre esprit ont besoin de quelque chose de plus nourrissant et l’amour a quelque chose de plus beau à proposer que ce qu’on peut trouver de façon peut-être trop rapide.

Méditations

L’auteur explique, dans son livre, comment les philosophies et les pratiques millénaires orientales peuvent s’appliquer à la vie du 21e siècle. « Il faut sortir des dogmes et de l’ésotérisme qui entourent ces pratiques-là pour revenir à ce qu’il y avait de beau, de simple et de naturel. Le tantra, c’est une proposition à travers des méditations, des trucs parfois super simples, pour retrouver le sens dans notre relation amoureuse. »

« L’essentiel du tantra est une réponse tellement juste à la nécessité d’aujourd’hui, à l’urgence de mettre de l’amour dans nos relations humaines, nos relations de couples, nos relations amoureuses, et à remettre de la joie. Ça devrait être une célébration. »

Pour lui, la conscience, la méditation, la présence sont des fondements de toute pratique de sexualité sacrée et d’amour authentique. « Le tantrisme, aujourd’hui, est le yoga d’il y a 20 ans : ç’a l’air obscur, ésotérique, kétaine. Le piège, c’est de penser que la sexualité, ce n’est pas compliqué. Ça ne demande pas grand-chose... mais ça demande de la conscience, de la présence, de l’amour, de la joie. »

Le but du livre, ajoute-t-il, est de rendre le tantra accessible et joyeux. « C’est une porte ouverte sur de nouvelles explorations et dans le plaisir, les gens peuvent découvrir une profondeur et une sincérité qu’ils ne pensaient pas trouver. »

♦ Martin Bilodeau cumule plus de 20 ans d’expérience dans la pratique et l’étude des traditions orientales.

♦ Il a partagé ses enseignements dans 14 pays au cours des deux dernières années.

EXTRAIT

Photo courtoisie

« On parle beaucoup de la pleine conscience depuis quelques années. Ses bienfaits sont aussi essentiels à une vie amoureuse et sexuelle épanouie. Imaginez que vous êtes complètement libre, que vous faites l’amour en totale présence à l’autre, que vous êtes à l’écoute des élans de votre cœur. Vivre en pleine conscience vous offrira une qualité de rencontre avec l’autre que vous avez peut-être perdue dans le tourbillon du quotidien. »