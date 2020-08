Où trouver le courage de le quitter?

Je suis en couple depuis 10 ans. Au début on s’aimait comme des fous, même si on avait de fréquentes discussions sur la possibilité d’avoir des enfants. Après cinq ans d’essais infructueux, pour faire valoir mon désir d’en avoir à un chum qui m’avait, dès le début, annoncé qu’il n’en voulait pas, je me suis résignée. Mais je gardais au fond du cœur une espèce de rancune, même si, à part l’argent, ça allait bien sur la majorité des autres plans.

Et c’est l’argent, justement, qui est venu foutre le bordel dans notre couple. Mon chum est dépensier et exige que nous partagions moitié/moitié les dépenses de la maison, même si je gagne 600 $ de moins que lui par mois. Je ne disais rien au début, mais là ça commence à me peser, et j’aurais envie de lui faire réaliser l’injustice qu’il me fait vivre.

Comme notre vie sexuelle est sur pause depuis un bon moment déjà, s’est ajouté que j’ai eu un kick sur un autre gars avec qui je couche de temps en temps pour ventiler un peu. Je me rends bien compte qu’un couple sain, ça ne devrait pas fonctionner comme ça, mais je suis incapable de lui poser un ultimatum sur l’argent, ni de lui dire que je ne l’aime plus.

Je me sens mal dans cette situation-là, mais je me sens incapable de poser le moindre geste pour sortir d’une telle impasse. Je me sens lâche de ne pas être capable de faire valoir mes droits, en même temps que je me sens coupable de tromper un homme que j’aime encore dans le fond.

B. S.

Je pense que vous êtes mûre pour une double thérapie. Une première pour vous même, car il est anormal d’être incapable de transmettre ses besoins à celui qui partage notre vie. Et ceci concerne autant l’équilibre du plan financier de partage des dépenses, que celui des relations sexuelles.

Et une deuxième que vous devriez faire en couple pour vérifier vos raisons d’être ensemble et dresser un plan d’avenir sur lequel vous êtes tous deux d’accord. Pour éviter de se perdre de vue dans un couple, il est nécessaire de faire le point régulièrement, d’autant plus quand trop d’aspects de la vie à deux séparent les protagonistes.