Possible présence non déclarée de gluten dans des lanières de poulet

OTTAWA - L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) met en garde le public de ne pas consommer des lanières de poulet à cause de possible présence non déclarée de gluten sur l’étiquette.

Le produit en question, de marque PC et de format de 600 g, a été distribué à l’échelle nationale.

«Si vous avez la maladie cœliaque ou un trouble lié au gluten, ne consommez pas le produit», a recommandé l’agence fédérale par voie de communiqué, samedi.

L’ACIA procède à une enquête sur la salubrité des aliments qui pourrait entrainer le rappel de ce produit, a-t-on ajouté.