Rentrée universitaire: des initiations très différentes cette année

Malgré la pandémie, la plupart des associations étudiantes ont quand même décidé d’organiser des initiations pour les nouveaux mais, évidemment, les activités n'ont rien à voir avec ce qu'elles étaient l'an passé.

Cette année, les étudiants en administration de l'UQAM ne prendront pas d'assaut par centaines un terrain vague pour s'y adonner à des jeux alcoolisés.

Consignes sanitaires obligent, ils seront plutôt répartis en groupes de 10 et chaque clan tiendra, plus tard dans la session, son propre souper.

«Même si tous les cours sont à distance, on trouvait quand même ça important que les nouveaux aient une vie étudiante. On va essayer de faire d’autres événements au cours de l’année», a promis Nicolas Simard, président de l’Association des étudiants des modules d’administration (AEMA-ESG).

Il soutient que ce genre d’activités permet de connaître ses camarades de classe, ce qui facilite les travaux d’équipe, qui font toujours partie du cursus, malgré la situation actuelle.

«Moi, je suis arrivé à la session d’hiver et je ne connaissais personne. J’ai juste eu mon initiation en septembre après, et c’est seulement là que j’ai pu me faire des nouveaux amis», a illustré Nicolas Simard pour rappeler l’importance de ces activités qui ont souvent mauvaise presse à cause des débordements associés à la consommation excessive d’alcool.

Pas d’alcool

Les boissons alcoolisées favorisent aussi souvent les rapprochements, et à cause de la COVID-19, les étudiants en éducation physique et en kinésiologie de l’Université de Montréal ont préféré les proscrire pour leur journée d’intégration.

Dimanche après-midi, des étudiants jouaient au frisbee près du campus, complètement à jeun.

«C’est pas mal moins le fun», a plaisanté Sammi Sultan, un étudiant de première année, esquissant un sourire perceptible à travers son masque, obligatoire même si les activités étaient à l’extérieur.

100% en ligne

Les nouveaux étudiants en droit de l’Université de Sherbrooke, eux, n’avaient pas besoin de porter le couvre-visage pour leurs journées d’accueil; tout s’est déroulé entièrement en ligne.

Branché devant leur webcam, chacun était rattaché à une conversation de groupe qu’un intégrateur s’efforçait d’animer afin de permettre à tout le monde de faire sa place. Un jeu-questionnaire de connaissances générales était notamment au programme pour briser la glace.

Un souper costumé était aussi au menu, toujours par visioconférence.

«On aurait pu permettre un peu de présentiel, mais on a quand même décidé de faire tout ça en ligne. C’est ce que notre faculté et l’université nous recommandaient», a expliqué Arianne Tévis-Beauchamp, présidente de l’Association générale étudiante de droit (AGED), satisfaite du déroulement des intégrations.

Agressions

Malgré tout, elle espère que les nouveaux étudiants en droit pourront se rencontrer en personne l’an prochain à l’Université de Sherbrooke.

Bien arrosées en temps normal, ces activités sont pointées du doigt à l’heure des mouvements de dénonciation des inconduites sexuelles, mais Arianne Tévis-Beauchamp est convaincue qu’elles sont toujours pertinentes.

«Le mouvement de dénonciation de cet été nous incite à être plus vigilants, mais on a déjà des mesures qui sont en place depuis quelques années. Il y a un comité féministe qui est là, durant les activités, pour s’assurer que tout le monde va bien. Et tous nos [animateurs] reçoivent une formation sur les violences sexuelles avant», a-t-elle énuméré.