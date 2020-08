Toc Toc, un Teckel joli et adorable

Quelle est la raison qui vous a poussé à avoir ce chien chez vous ?

Je suis une grande amoureuse des chiens. Mon rêve, c’est d’avoir un refuge pour chiens quand je serai à la retraite. J’ai toujours voulu un chien. Puisque j’habite à Montréal, en appartement avec ma mère, c’était pratique d’avoir un petit toutou. Ma mère me l’a acheté. Je l’ai eu à l’âge de 9 ou 10 ans.

Pourquoi avoir choisi ce nom ?

Parce que ça faisait toc toc sur le plancher quand il marchait !

Pourquoi êtes-vous plus « chat » ou « chien » ?

Je suis plus « animaux », en général, mais j’aime beaucoup les chiens, car ils sont de bons compagnons de vie. J’ai grandi surtout avec mes grands-parents et ils ont toujours eu deux ou trois chiens en même temps. On peut les amener avec nous. Ils sont tellement mignons et adorables. Ils sont vraiment les meilleurs amis de l’homme.

Comment décrire en quelques phrases la personnalité de votre animal ?

Il est comme un vieux monsieur, super gentil ! Il aime l’affection. Il est pot de colle. Il me suit partout dans la maison. Si je pars, il chigne. Il a vraiment toute une personnalité. Il est un peu paresseux, il veut de l’attention, il quête à table, etc. Il est comique : je le retrouve souvent installé dans de drôles de positions. Il fait des poses, avec sa petite face drôle. L’hiver, il a ses petites bottes et son manteau pour aller dehors. Il est hilarant quand il marche avec ça.

Racontez-nous un fait cocasse, inusité ou particulier concernant votre animal.

Quand on lui donne un bain, il n’aime pas vraiment ça, mais, quand c’est fini et qu’il sort du bain, il court comme un fou dans tout l’appartement. Comme une poule pas de tête !

Racontez-nous un de ses mauvais coups.

Il n’en fait pas vraiment. C’est un bon chien sauf quand il est en présence d’autres chiens. Alors, il jappe beaucoup et grogne. Il fait toute une scène ! C’est tout un acteur.

Quelle est son activité préférée ?

Il aime être collé sur moi. Il est toujours dans mes bras...

Quel est son endroit préféré ?

Dans mon lit. Il est paresseux. Il dort la tête sur ma taie d’oreiller. L’hiver, il dort sous les couvertes, en cuillère avec moi.

Qu’auriez-vous aimé savoir avant d’obtenir cet animal ?

Toc Toc a quand même quelques petits défauts... J’étais un peu trop jeune pour bien l’éduquer. J’aurais aimé qu’il soit meilleur avec les autres chiens et qu’il écoute un peu mieux.

Qui s’occupe de votre animal lorsque vous partez en vacances ?

Mes grands-parents s’en occupent encore toujours beaucoup. Ils ont un grand terrain.

En quoi votre animal peut être une source d’inspiration pour vous ?

Toc Toc n’est pas vraiment une source d’inspiration, mais il est primordial pour mon bonheur. Il ressent mes émotions et me soutient. Par exemple, quand je suis triste et que je pleure, il me lèche le visage.

Pendant le confinement, qu’est-ce que Toc Toc vous a apporté de particulier ?

J’étais contente qu’il soit là. Au moins, j’avais un compagnon. La présence et l’affection d’un chien aident à lutter contre le stress.

