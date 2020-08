Un été aux airs latins

Les vacances sont terminées, la rentrée est commencée, les froides températures sont à nos portes. Avant que l’automne arrive, Le Journal dresse un aperçu du palmarès des fameuses chansons de l’été qui ont marqué la dernière saison. S’il n’y a pas de gros succès à la Despacito qui a fait des ravages, le titre de chanson de l’été se partage entre quelques chansons fortes, comme Mamacita du côté anglophone, et Sunshine, du côté local.

La musique latine toujours forte

Sans doute portées par la vague Despacito en 2019, plusieurs chansons qui ont marqué les palmarès cet été ont des racines latines.

C’est le cas de Mamacita, des Black Eyed Peas, la « grosse surprise » de l’été, selon Jean-Pascal Lemelin, directeur musical des stations Énergie et Rouge à travers le Québec. « Je croyais que Ritmo, qu’ils ont lancé plus tôt, allait être le hit de l’été », dit-il.

Photo AFP

« Le latin a fait un retour monstrueux, ajoute Étienne Grégoire, directeur musical de Rythme FM, The Beat et M102,9. On le voit dans trois succès qui ont été les plus demandés chez nous : Mamacita, Banana (Shaggy et DJ Fle) et Me Gusta (Shakira). La musique a été une façon de voyager pour tout le monde cet été. Après quelques semaines de confinement, on a senti que les gens avaient besoin de ça. »

Watermelon Sugar (Harry Styles), Blinding Lights (The Weeknd) et Savage Love (Jason Derulo et Jawsh 685) complètent le palmarès des chansons anglophones les plus écoutées.

Photo courtoisie

SOMMM au sommet

Du côté de la chanson francophone, le titre de chanson de l’été revient, à l’unanimité, à Sunshine, du duo SOMMM, formé d’Ariane Moffatt et Étienne Dupuis-Cloutier, qui se sont entourés de Clay and Friends, D R M S et Ruffsound pour cette pièce définitivement ensoleillée.

Photo courtoisie, Alex Blouin et Jodi Heartz

Après L’Amérique pleure, les Cowboys Fringants ont aussi provoqué un raz-de-marée avec la sortie de la chanson Sur mon épaule. « Les deux chansons qu’on se fait le plus demander, c’est L’Amérique pleure et Sur mon épaule », précise Jean-Pascal Lemelin.

Photo d'archives

Aime-moi, de Roxane Bruneau, se taille également une place au sommet des palmarès. « Je pense que ç’a été l’été de la découverte de Roxane Bruneau par le grand public », soutient Étienne Grégoire.

Sur ICI Musique, la directrice Geneviève Levasseur évoque les pièces Sunshine (SOMMM), Umami (Klô Pelgag), et Ciel (Fouki et Alicia Moffett) comme chansons qui se sont démarquées sur leurs ondes.

Photo Simon Clark

Une écoute influencée par la COVID

La pandémie a forcé la réorganisation du quotidien de bien des gens. Ce changement s’est reflété dans les habitudes d’écoute de la radio, mais aussi dans ce que le public avait envie d’entendre.

« Il semble y avoir moins de gens le matin », souligne Jean-Pascal Lemelin, d’Énergie et Rouge.

Le directeur musical a ressenti un besoin, cet été, pour les chansons souvenirs. « Les gens étaient à la recherche de familiarité, de confort, de sécurité », explique-t-il.

À Rythme FM et The Beat, Étienne Grégoire souligne le besoin d’entendre de la musique festive. « On a senti que les gens avaient besoin, à certains moments, de divertissement, de quelque chose de léger, de plus festif. »

Sur la plateforme OHdio, l’application musique de Radio-Canada, les listes d’écoute de méditation et de relaxation ont connu de fortes hausses, note la directrice générale Radio, Audio et Grand Montréal chez Radio-Canada, Caroline Jamet. « La musique est un moyen extraordinaire pour calmer l’anxiété », a-t-elle commenté.

Un automne tranquille

Avec un calendrier de sorties complètement chamboulé par la pandémie, l’automne s’annonce plus tranquille qu’à l’habitude pour les intervenants radiophoniques questionnés par Le Journal. « Il n’y a pas grand-chose sur le radar, souligne Étienne Grégoire. On apprend les nouveautés à la dernière minute. »

À ICI Musique, on surveille cet automne les sorties de Laurence Nerbonne, Pierre Kwenders et The Brooks, entre autres.

Sinon, doit-on surveiller le phénomène de la K-pop, musique sud-coréenne qui compte de plus en plus d’adeptes dans le monde ? Les radios se mouillent à peine pour l’instant, puisque la K-pop est aimée par un public très jeune qui écoute moins la radio traditionnelle.

« J’ai commencé à jouer BTS à The Beat, souligne le directeur musical de la station. On s’est dit que si on mettait ça en ondes, on allait plaire à la maman de l’ado qui écoute ça, donc une portion de notre public. »

Photo AFP

LES CINQ CHANSONS LES PLUS POPULAIRES SUR SHAZAM

Savage Love de Jason Derulo et Jawsh 685 Mamacita de Black Eyed Peas Roses (Imanbek Remix) de SAINt JHN Come & Go de Juice WRLD et Marshmello Be Like That de Kane Brown, Swae Lee et Khalid

LES DIX CHANSONS DE L'ÉTÉ DE SPOTIFY*

Rockstar de DaBaby et Roddy Ricch Blinding Lights de The Weeknd Roses (Imanbek Remix) de SAINt JHN Savage Love (Laxed - Siren Beat) de Jason Derulo et Jawsh 685 Watermelon Sugar, de Harry Styles Death Bed (coffee for your head) de Powfu, beabadoobee Rain On Me de Lady Gaga et Ariana Grande Toosie Slide de Drake Breaking Me de Topic, A7S Dance Monkey de Tones And I



*basé sur l’écoute entre le 1er juin et le 5 août 2020