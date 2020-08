Un mort lors d'une manifestation antiraciste

Une personne a été tuée par un tir samedi à Portland, Oregon, au moment où des heurts opposaient des manifestants antiracistes et des partisans de Donald Trump, a indiqué dimanche la police locale.

• À lire aussi: Trump mardi à Kenosha, théâtre de l’affaire Jacob Blake

Portland a été l'épicentre des fréquentes manifestations contre les violences policières aux États-Unis depuis la mort de George Floyd, un quadragénaire noir mort asphyxié sous le genou d'un policier blanc, en mai dernier. Ce mouvement a été ravivé quand Jacob Blake, un autre Afro-Américain, a été grièvement blessé par des tirs de la police à Kenosha (Wisconsin).

Selon des médias locaux, une «caravane de plusieurs centaines de voitures» conduites par des partisans du président Donald Trump s'était également rassemblée dans le centre-ville de Portland.

La police locale a signalé sur Twitter «des violences entre manifestants et contre-manifestants» et indiqué que «des policiers sont intervenus et ont procédé dans certains cas à des arrestations».

La police n'a cependant pas précisé si les tirs qui ont fait une victime étaient directement liés aux manifestations.

Les tirs ont eu lieu à 20h45 locales environ dans le centre-ville, a indiqué ensuite la police dans un communiqué, ajoutant qu'une enquête pour homicide était en cours.

Des policiers «ont entendu des tirs venant du quartier (..) et ont trouvé sur place une victime touchée par balle à la poitrine», indique le communiqué.