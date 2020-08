COVID-19: août se termine sur une mauvaise note

Après un début encourageant dans les provinces à l'est du Manitoba, la lutte à la pandémie a connu des contrecoups à partir de la mi-août, si bien que la pandémie est demeurée, somme toute, au même point au pays qu'en juillet.

On dénombrait, lundi en mi-journée, un total de 282 nouvelles infections au pays, pour un total de 11 910 personnes qui ont reçu un diagnostic officiel de COVID-19 en août au pays. En comparaison, 12 108 tests positifs avaient été répertoriés en juillet au Canada.

Les bilans des dernières 72 heures en Colombie-Britannique et en Alberta, toujours attendus, risquaient cependant de faire en sorte que le mois d'août se termine avec plus de cas que juillet.

Le mois s'était pourtant bien amorcé, à la faveur d'une amélioration constante des bilans du Québec et de l'Ontario. Or, la Belle Province a, à nouveau, connu un rebond de son bilan lundi avec 140 infections dans les 24 dernières heures, en plus de deux décès. Il s'agit d'un nombre de cas environ deux fois plus élevé que ceux dévoilés vers la mi-août.

«Il y a un relâchement général au Québec», a déploré le premier ministre du Québec, François Legault, en commentant les dernières données et en appelant ses concitoyens à faire preuve de «discipline», notamment pour éviter une éventuelle fermeture des écoles.

Des professeurs en colère

L'Ontario, de son côté, est demeuré au neutre avec 114 nouvelles contaminations et un décès, des nombres pratiquement identiques à ceux de la veille.

Au-delà des chiffres, ce sont plutôt les professeurs qui ont retenu l'attention lundi. Les quatre principaux syndicats représentants les enseignants de la province ont déposé une requête à la commission des relations de travail de l'Ontario en plaidant que le gouvernement n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé des travailleurs dans le cadre de la rentrée scolaire.

Le premier ministre Doug Ford a répliqué en accusant les syndicats de chercher un prétexte pour un affrontement. «Nous avons absolument tout fait. Toutes les idées possibles, nous les avons implantés dans les classes», s'est-il défendu en répondant aux questions des journalistes lors d'une conférence de presse

Restrictions et fermetures

Par ailleurs, le regain de la pandémie dans l'Ouest, qui perdure depuis des semaines, a forcé les autorités à agir.

Entre autres, le Manitoba a annoncé le retour de certaines restrictions sur les déplacements vers le nord de la province, dans l'espoir d'endiguer la progression du virus.

Également, l'Aquarium de Vancouver a dû se résoudre à fermer ses portes au public et à mettre à pied 200 employés pour tenter de survivre. L'organisme a expliqué que les règles sanitaires ne lui permettent pas d'accueillir suffisamment de visiteurs pour assurer sa rentabilité.

Sur une notre plus positive, aucun nouveau cas n'a été signalé pour une deuxième journée de suite dans les quatre provinces de l'Atlantique.

Le Canada cumule désormais 128 222 personnes qui ont contracté la COVID-19 depuis le début de la pandémie, incluant 9120 Canadiens qui ont succombé tout en étant porteurs du virus.

La situation au Canada

Québec: 62 492 cas (5760 décès)

Ontario: 42 309 cas (2811 décès)

Alberta: 13 476 cas (237 décès)

Colombie-Britannique: 5496 cas (204 décès)

Saskatchewan: 1615 cas (24 décès)

Manitoba: 1214 cas (14 décès)

Nouvelle-Écosse: 1083 cas (65 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 269 cas (3 décès)

Nouveau-Brunswick: 191 cas (2 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 44 cas

Yukon: 15 cas

Territoires du Nord-Ouest: 5 cas

Nunavut: 0 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 128 222 cas (9120 décès)