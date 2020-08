COVID-19: un bond important des cas à Québec

En plus de ceux décelés au bar Le Kirouac, plus d’une dizaine d’autres individus ont contracté le nouveau coronavirus dans la communauté ce week-end et une personne en est décédée.

La direction régionale de santé publique de la Capitale-Nationale avait confirmé, dimanche, une éclosion au bar Le Kirouac, en basse-ville de Québec, après que le propriétaire de l’établissement ait ébruité la nouvelle la veille.

On mentionnait alors que 17 individus avaient contracté la COVID-19, potentiellement en raison d’une soirée de karaoké survenue le 23 août.

Or, bien que les cas liés au bar soient toujours officiellement de 17, dans le bilan de lundi soir, la santé publique a confirmé au Journal qu’on déplorait maintenant «un peu plus d’une vingtaine» d’infections liées à cette éclosion.

«Habituellement, on publie les données d’infection connues de 16h30 la veille, mais comme il y a eu une sortie du bar [samedi], on ne pouvait pas attendre à lundi pour publier les chiffres, ç’aurait été ridicule. C’est pourquoi il y a un petit décalage», explique le porte-parole du CIUSSS de la Capitale-Nationale, Mathieu Boivin.

Toujours parmi nous

En plus des cas liés au Kirouac, 14 personnes ont également contracté la COVID-19 dans la communauté, dont trois dans deux établissements scolaires de la région, portant le total officiel de la journée à 31 et à 2062 depuis le début de la pandémie.

Rappelons que le bilan du lundi prend en compte les données cumulées du vendredi, samedi et dimanche. Il s’agit donc du plus grand nombre de cas confirmés en aussi peu de temps depuis le 5 juin.

Mentionnons qu’un décès de plus a aussi été observé sur le territoire, pour un total de 197 décès liés au nouveau coronavirus dans la Capitale-Nationale.

«[...] Le virus est toujours parmi nous. Je rappelle l’importance de demeurer vigilant lors de moments en groupe; par exemple lors d’un 5 à 7, d’un souper entre amis, à la pause au travail, [etc]. Ce sont souvent dans ces moments de relaxation que nous baissons la garde et que le risque de transmission augmente», avertit Jacques Girard, directeur régional de santé publique par intérim.

En Chaudière-Appalaches, on fait état de cinq nouveaux cas, portant à 610 le nombre total de personnes infectées jusqu’à présent. Toutefois, 584 d’entre elles sont rétablies.