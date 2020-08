Dire une chose, faire le contraire

Au Québec, c’est « Faites ce qu’on dit, pas ce qu’on fait » !

Prenez les paradis fiscaux.

Comme le chroniqueur économique Michel Girard ne cesse de nous le rappeler, sur ce dossier, le gouvernement parle des deux côtés de la bouche.

QUAND C’EST L’ÉTAT, C’EST OK

D’un côté, le gouvernement du Québec nous dit qu’il s’engage à intensifier sa lutte contre l’évasion fiscale – qui, rappelons-le, prive le Trésor québécois de centaines de millions (certains disent deux milliards) de dollars chaque année.

De l’autre, la Caisse de dépôt et placement du Québec, notre bas de laine collectif, détient à elle seule une trentaine de milliards de dollars d’actifs dans les paradis fiscaux !

Elle y détient même des filiales !

Quand une entreprise ou un citoyen québécois planque de l’argent dans un paradis fiscal (une « juridiction à fiscalité légère », comme disent les experts en « fiscalité créative »), c’est immoral.

Mais quand c’est l’État qui le fait, c’est vertueux, car ce sont tous les contribuables québécois qui en profitent !

Bref, faites ce que je dis, pas ce que je fais.

VERT PÂLE

Même chose en ce qui concerne la protection de l’environnement.

« Consommez moins, diminuez votre empreinte carbone et recyclez », nous répète le gouvernemaman.

Or, en 2013, le ministre de l’Environnement du gouvernement Marois, Yves-François Blanchet, a soustrait le projet de cimenterie de Port-Daniel à un examen du BAPE, sous prétexte que l’économie de la région avait besoin de cette entreprise !

Je veux bien, moi, mettre mes journaux et mes bouteilles de plastique dans un petit bac vert, et déposer ce bac sur le bord du chemin au petit matin.

Et je veux bien faire mon épicerie avec un sac en jute, boire dans une gourde comme si je traversais une forêt avec les scouts de Saint-Calixte et porter un chandail de plus l’hiver pour diminuer ma consommation d’énergie.

Mais à quoi ça sert si, pendant ce temps, l’entreprise la plus polluante du Québec rejette des tonnes de gaz à effet de serre dans l’air sans être embêtée ?

Vous pensez vraiment que le fait de jeter mes restants de spaghetti dans un bac brun va faire une différence à côté de ce que les cheminées géantes de cette cimenterie vomissent jour après jour, grâce à la bénédiction du ministre de l’Environnement ?

« Oui, c’est vrai, cette cimenterie pollue, mais elle crée de l’emploi ! »

Encore une fois, faites ce que je dis, pas ce que je fais.

CRÉER DE L’EMPLOI À L’ÉTRANGER

Et cette semaine, on apprenait que le REM roulerait sur des rails installés sur des traverses de béton made in USA !

Eh oui !

Le petit-fils du monorail d’Expo 67 sera fabriqué en Inde, par une compagnie française, et roulera sur du béton provenant des États-Unis !

Parlez-moi d’un beau projet québécois, vous !

Et pendant ce temps, que nous dit le gouvernement ?

Achetez québécois ! Optez pour le panier bleu ! Vive la souveraineté alimentaire !

Si tu manges du céleri, t’es mieux de manger du céleri qui a poussé dans de la terre de chez nous !

Mais quand c’est le temps d’acheter un train électrique valant des gonzillions de dollars, on envoie notre argent à l’étranger.

Faites ce que je dis, pas ce que je fais