Faire meilleure figure

L’Impact est loin d’avoir joué son meilleur match de la saison contre le Toronto FC, vendredi dernier, et Thierry Henry a l’intention d’y remédier mardi soir.

« Il ne faut pas chercher midi à quatorze heures. Ils ont mieux joué que nous », a-t-il souligné dans une visioconférence lundi après-midi en rappelant que son équipe est motivée malgré les apparences.

« J’ai joué des derbys où on était pompés dans le vestiaire et on perdait quand même 3 à 0. »

N’empêche que le Bleu-blanc-noir s’est incliné deux fois en deux rencontres face au rival torontois cette saison.

Retours

L’Impact disputera mardi soir un troisième match en huit jours et Henry pourra compter sur plusieurs retours, dont ceux de Saphir Taïder et Samuel Piette en milieu de terrain.

« Le retour de Saphir et de Sam va nous apporter beaucoup. Jackson et Bojan seront aussi là », a-t-il précisé.

Taïder et Piette, dont les conjointes ont accouché, ont raté la rencontre de vendredi et leur absence s’est fait sentir.

« Leur expérience nous a manqué parce qu’ils connaissent très bien la ligue », a reconnu Victor Wanyama.

Mais au-delà de ça, les retours d’Anthony Jackson-Hamel et de Bojan vont mettre plus de cartes dans les mains de leur entraîneur.

« La dernière fois, on regardait le banc et les possibilités offensives étaient un peu courtes », a reconnu Henry, qui a ajouté que Maxi Urruti n’y serait pas en raison d’une légère blessure subie vendredi soir.

Championnat

On l’oublie un peu, mais cette série de six matchs opposant l’Impact aux deux autres formations canadiennes permettra de déterminer laquelle des trois équipes participera à la finale du Championnat canadien contre le gagnant des Island Games, de la Première ligue canadienne.

Disons que le TFC a une sérieuse option sur le billet de la finale avec trois victoires en autant de parties.

« Ce n’est pas seulement important pour le Championnat canadien, on a aussi besoin de points pour le championnat MLS », a insisté Henry. Il faut essayer de jouer comme on l’a fait à la fin [du match de vendredi]. C’était un peu désorganisé, mais on a travaillé sur quelque chose. »

Respect

En fin connaisseur, Henry a sorti les violons à plusieurs reprises lors de la visioconférence pour parler de son adversaire du jour.

« C’est une équipe qui sait gérer la balle et les moments avec de très bons joueurs.

« On n’est pas les seuls à essayer de voir comment on peut s’adapter à ce que fait Toronto et il faut leur tirer notre chapeau. »

Cela dit, il estime que son équipe avait un début de bonne approche en seconde demie, la semaine dernière.

« Dès qu’on a commencé à défendre en avançant, on a commencé à récupérer des ballons un peu plus haut. Mais on a été un peu trop passifs. »

Modèle

Comme joueur et comme entraîneur, Thierry Henry a été en mesure de voir la progression de cette équipe, qui était parmi les cancres de la ligue quand il tapait du ballon pour les Red Bulls de New York.

« Quand je jouais contre Toronto à l’époque, ce n’était pas la même équipe et le même truc.

« Si tu regardes leur évolution, ça ne s’est pas tout de suite bien passé. Ils y ont mis du temps. »

C’est désormais un modèle à suivre dans la MLS, surtout en raison de sa capacité à se renouveler sans pour autant que le style et la qualité du jeu en soient affectés.

« Ils ont gardé leur noyau et ils ramènent un [Alejandro] Pozuelo, un [Pablo] Piatti, un [Chris] Mavinga, et ça fait une situation où ils vont en finale plus souvent que les autres équipes de l’Association Est.

C’est clair que ce n’est pas clair

Les joueurs de l’Impact ont été clairs après la rencontre de vendredi dernier, ils n’avaient pas envie de jouer, mais y ont été contraints par la volonté du Toronto FC de jouer.

L’entraîneur-chef des « Reds », Greg Vanney, a été questionné à cet effet et ses réponses ont été à la fois très détaillées, mais aussi très évasives.

« Tout le monde s’est entendu pour dire que le mieux était de jouer, que la meilleure plateforme était d’être sur le terrain.

« On maintient la cause à l’avant-plan et on trouve des façons de la faire progresser », a-t-il indiqué lors d’une visioconférence.

Émotions

Vanney a expliqué que la situation faisait remonter beaucoup de sentiments chez tout le monde.

« Les émotions sont à fleur de peau. Ce qui s’est passé au Wisconsin est revenu gratter le bobo.

« Mais une fois que les émotions se stabilisent, tout le monde réalise qu’il faut mettre des efforts afin qu’il y ait un changement durable et nos gars comprennent ça. Nous préférons utiliser le terrain comme mode d’expression. »

Il a aussi un peu pompeusement mentionné que son équipe voulait être un chef de file de la MLS.

« Nous voulons rester au sommet, nous voulons être une équipe importante dans cette ligue, et, si nous restons au haut du classement, peut-être que notre message sera mieux entendu. »

Bonne séquence

Le Toronto FC est au moins chef de file en ce qui concerne le classement général de la MLS, dont il occupe la première place avec 18 points, étant toujours invaincu (5-0-3).

« Nous connaissons une bonne séquence et nous voulons conserver cet élan. Nous avons encore des choses à prouver et nous voulons poursuivre notre amélioration. »

Il s’attend à une rencontre bien différente de celle que l’on a vue la semaine dernière.

« Ces matchs aller-retour sont toujours intéressants, ça nous permet de voir comment tout le monde peut s’adapter dans une courte période de temps.

« Nous aurons notre approche, nous voulons que le match se déroule d’une certaine façon, mais Thierry (Henry) est un bon entraîneur qui a de l’expérience et ils vont aussi vouloir que ça se passe comme ils le désirent. »

BMO Field: changement d’ambiance

On a eu droit à une ambiance tout de même intéressante au stade Saputo grâce à la présence de 250 spectateurs dans les gradins et aux Ultras qui se trouvaient dans un stationnement en bordure du stade.

Les choses seront différentes mardi soir à Toronto puisque le BMO Field sera désert hormis pour les membres des deux clubs et le personnel de match.

« Qu’il y ait du monde ou pas de monde, t’essaies de gagner un match de football avec les mêmes envies », a insisté Thierry Henry lundi.

Une lente adaptation

Photo Martin Chevalier

Romell Quioto en avait parlé la semaine dernière, il n’est pas facile de s’adapter à une nouvelle équipe et à une nouvelle ville dans le contexte actuel, et c’est aussi ce que vit Victor Wanyama.

« Ç’a été difficile parce qu’on commence et on arrête continuellement, c’est difficile de trouver un rythme.

« Mais j’essaie d’en tirer du plaisir et d’apprendre à connaître la ligue. Je prends donc les matchs un à un en essayant de jouer le mieux possible pour aider l’équipe. »