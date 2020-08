La retraite créative de Simon Durivage

Malgré le métier rigoureux qu’il a exercé durant 46 ans, Simon Durivage a toujours eu une fibre artistique. Le retraité de 75 ans, pianiste depuis l’adolescence, s’est occupé durant le confinement à jouer avec toiles et pinceaux. Le résultat ? Une vingtaine d’œuvres, qui ont déjà trouvé leur place sur les murs d’une galerie d’art.

Simon Durivage faisait quelques retouches de couleurs lorsque Le Journal est allé à sa rencontre à la Galerie Québec Art, située dans le Vieux-Québec. Ses toiles abstraites sont une véritable explosion de couleurs vives et de formes géométriques.

« Je joue avec les lignes et les couleurs parce que je ne sais pas dessiner », dit-il en riant, modeste devant le fruit de son passe-temps.

L’ancien chef d’antenne de Radio-Canada s’est initié à la peinture en 2014, un an avant de prendre sa retraite, sans trop de sérieux. « Et là, la COVID arrive, raconte-t-il. Je me suis dit : mais qu’est-ce que je vais faire ? La retraite te fait réaliser des choses. Tu te mets à goûter au temps. Mais parfois, tu as trop de temps ».

Simon Durivage est allé se procurer le matériel nécessaire pour la peinture, et s’est installé... sur la table de sa salle à manger.

« J’ai fait 20 tableaux en trois mois, dit-il. J’ai un plaisir fou à peindre. Je découvre à mesure. Avec le temps, je vais m’améliorer. C’est artisanal mon truc. Je ne me considère pas comme un Picasso. À un moment donné, mon compas ne marchait pas, j’ai pris de la vaisselle pour faire les ronds, et j’ai mis de la couleur là-dedans ! »

L’argent amassé ira en Haïti

Jamais Simon Durivage n’a cru un jour qu’il exposerait en galerie. C’est après son passage à l’émission Bonsoir, bonsoir!, à la mi-juillet, qu’il a reçu un appel de la directrice de la Galerie Québec Art, France Marcotte.

Simon Durivage a accepté de se prêter au jeu pour une cause bien noble. Il remettra tout l’argent amassé à FENDLI, un organisme à but non lucratif dont il est administrateur, et qui vient en aide à un foyer pour enfants de Notre-Dame-de-Lourdes, à Haïti.

Les prix de ses toiles ont été fixés bien raisonnablement entre 600 $ et 1200 $, environ.

Simon Durivage a toujours eu un côté artistique. Adolescent, il pianotait sur l’instrument de son père décédé, lui aussi musicien.

À 60 ans, il a pris des leçons de piano classique durant cinq ans avec nul autre qu’Alain Lefèvre. Depuis le début de la pandémie, il continue de suivre des cours virtuels. Il joue tous les jours.

Il confie retrouver dans l’art une plus grande liberté qu’en journalisme. Une plus grande liberté qu’en journalisme ? « Avoir une image en tête, prendre une feuille de papier, et voir ça s’illuminer tout à coup... je m’amuse beaucoup, beaucoup. »

► L’exposition Des lignes et des formes débute le 10 septembre. Il est possible de prendre rendez-vous pour une rencontre avec Simon Durivage sur place, les 10 et 11 septembre.