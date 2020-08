L’affiche du film inspiré par Céline Dion dévoilée

Le film français de Valérie Lemercier inspiré par Céline Dion s’intitulera Aline. Le studio derrière ce long métrage, Gaumont, a dévoilé son affiche lundi.

On y voit l’actrice et réalisatrice adopter une pose signature de Céline Dion sur scène : tout de blanc vêtue, genoux fléchis, tenant fermement son micro. De profil, la ressemblance est frappante.

En France, le long métrage doit prendre l’affiche le 18 novembre.

Pour l’instant, aucune date de sortie au Québec n’a été précisée.

Rappelons que Sylvain Marcel (19-2, Mensonges) y défendra le rôle de René Angélil, ou plutôt un personnage fortement évoquant l’imprésario et défunt conjoint de Céline Dion. Son nom sera Guy-Claude, le «compagnon et producteur» d’Aline.

On décrit Aline comme une comédie «librement» inspirée du parcours de l’interprète de My Heart Will Go On et Pour que tu m’aimes encore.

La SODEC a financé une partie du film. La compagnie montréalaise Caramel Films (La Bolduc, Starbuck) a coproduit – de manière minoritaire – le long métrage, lequel a été tourné à Paris, Montréal et Las Vegas.