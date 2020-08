Le 9e karaoké-bénéfice de la Fondation Le Petit Blanchon, qui devait avoir lieu le 3 juin, a été reporté au mercredi 4 novembre 2020, dès 17h, sur LaScène Lebourgneuf à Québec. Pour le moment, le programme de la soirée demeure intact, alors que huit personnalités ou duos de Québec monteront sur scène afin d’interpréter une chanson de leur choix, accompagnés d’une bande de musiciens. Plus qu’un karaoké, cet événement se veut une véritable expérience de scène au profit des enfants les plus vulnérables de notre société. Pour des billets, contactez Lyne Boivin au 418 622-6644, poste 103. Les places sont limitées.

Monsieur le Bonheur

J’ai été peiné d’apprendre le décès de Jean-Marie Brochu (photo), fondateur et principal pilier de l’organisme le Noël du Bonheur. L’abbé Brochu est décédé le samedi 22 août dernier à l’âge de 94 ans. Déterminé et généreux envers les personnes en perte d’autonomie provenant des régions de Québec et de la Chaudière-Appalaches, il a œuvré auprès de l’organisme, depuis sa création en 1963, en aidant des dizaines de milliers de personnes au fil des ans. Je me souviens de l’époque où il enregistrait ses capsules radiophoniques «Le mot de M. le Bonheur» à CJRP, car je lui disais toujours, lorsque je le croisais dans les corridors: «Que le Seigneur soit avec vous», et il me répondait, du tac au tac: «et avec votre Esprit». Un grand homme s’est éteint.

Un important don de Club Piscine

Club Piscine Super Fitness a remis, récemment, un important don de 132 464$ au Club des petits déjeuners, grâce à une importante mobilisation de son réseau de franchisés du Québec et de l’Ontario. 1% des ventes de meubles et de gazebos du mois de juillet a permis cette importante collecte de fonds en prévision de la rentrée scolaire. Cet important don contribuera à aider l’organisme à continuer de soutenir les enfants devant composer avec l’insécurité alimentaire au Canada, dont dans les provinces du Québec et de l’Ontario, là où se trouvent les 42 magasins franchisés de Club Piscine. Sur la photo, de gauche à droite : Véronique Dion, directrice marketing de Club Piscine Super Fitness; Myriam Brisebois, conseillère principale, fidélisation et relations donateurs du Club des petits déjeuners; Marc Gentile, VP aux opérations de Club Piscine Super Fitness; Martin Rathé, président-directeur général de Club Piscine Super Fitness et Tommy Kulczyk, directeur général du Club des petits déjeuners.

Double anniversaire

Bonne fête en retard à André Duval (photo), qui a célébré son anniversaire de naissance le 26 août dernier et aussi ses 55 ans à titre de propriétaire-chauffeur de taxi dans la ville de Québec. Natif de Vanier, André a commencé avec Taxi Canada et a travaillé ensuite pour Taxi Central, avant de rejoindre Taxi 8123, dont il a été le président durant plusieurs années. Il est maintenant avec Taxi-Coop 5191. Toujours aussi fier et passionné par son métier, malgré une difficile réforme de son industrie, André prend un soin jaloux de sa voiture qui est toujours impeccable. Ses principales qualités? La discrétion et l'intégrité.

Anniversaires

Benoît Bernier (photo), directeur au développement philanthropique à la Fondation du CHU de Québec, 57 ans... Marcel Gendron, de l’école de boxe qui porte son nom, 81 ans... Céline Bonnier, comédienne et actrice, 55 ans... Richard Gere, acteur de théâtre et de cinéma, 71 ans... Jean-Guy Brousseau, arbitre professionnel de boxe de l’International Boxing Federation (IBF), natif de Saint-Émile (Québec), 73 ans... France Castel, animatrice de télé, comédienne et chanteuse, 76 ans.

Disparus

Le 31 août 2019. Anthoine Hubert (photo), 22 ans, pilote automobile français de Formule 2... 2014. Carol Vadnais, 68 ans, ancien joueur de la Ligue nationale de hockey (16 saisons)... 2017. Monique Aubry, 95 ans, «Mémère» Bouchard dans le célèbre téléroman des années 1980 Le temps d’une paix... 2015. Tom Scott, 84 ans, secondeur de ligne de la NFL (NY Giants et Philadelphia Eagles (1953-1964)... 2011. Wade Belak, 35 ans, 1er choix des Nordiques de Québec au repêchage amateur de 1994... 2010. Laurent Fignon, 50 ans, ancien coureur cycliste français... 1997. Lady Diana, 36 ans, princesse de Galles, Dodi al-Fayed ainsi qu’Henri Paul, le chauffeur de leur voiture... 1973. John Ford, 78 ans, un des réalisateurs les plus prestigieux du cinéma américain... 1969. Rocky Marciano, 46 ans, un des boxeurs les plus spectaculaires de tous les temps.