«Les poussières de Daech»: ces enfants qu'on oublie

MONTRÉAL | Le troublant documentaire T’es où, Youssef? avait raconté en 2017 le départ d’un Québécois d’origine marocaine vers la Syrie et le groupe armé État islamique. Depuis, décédé dans un bombardement, Youssef a laissé derrière lui une conjointe et une petite fille.

À ce jour, malgré la citoyenneté canadienne qu’on lui reconnaît en raison des origines de son père, l’enfant de presque deux ans est toujours coincée dans un camp de réfugiés syriens. Et sa tante Leïla, la sœur de Youssef, qui vit au Québec, se bat depuis plus d’un an pour sortir la fillette des horribles conditions de son milieu de vie géré par les Kurdes, où sévissent maladies, famine et malnutrition.

Dans le documentaire Les poussières de Daech, que Télé-Québec diffuse mercredi, Leïla Sakhir se rend en Syrie et lance un cri du cœur aux gouvernements pour que sa nièce soit rapatriée au Canada ou au Maroc, pays natal de sa mère, et qu’elle puisse bénéficier des soins que doit recevoir n’importe quel bambin. Car la gamine n’a jamais demandé à appartenir à une organisation terroriste. Devra-t-elle payer de sa vie les décisions de ses parents?

«L’heure n’est pas au jugement, au procès. L’heure est au sauvetage», décrète une Leïla nullement hargneuse et très posée, aux premières minutes de la bouleversante émission d’un peu plus d’une heure.

Confrontée aux réponses bureaucratiques, floues et vagues des décideurs, Leïla a de surcroît dû composer avec la pandémie dans les derniers mois, laquelle a aussi ralenti ses démarches.

«Je voudrais savoir qu’elle mange à sa faim, qu’elle boit, qu’elle a des habits chauds, des jeux, qu’elle a accès à une éducation... Cette enfant n’a jamais eu de toit, de maison, depuis qu’elle est née. Je veux qu’elle soit en sécurité. Elle a connu la guerre, les bombardements, et c’est certain que ça laissera des traces», indique celle qui œuvre au quotidien dans la gestion de ressources humaines.

Obligation humanitaire

Raed Hammoud, ami d’études de Youssef Sakhir, qui portait le documentaire T’es où, Youssef? il y a trois ans et s’implique également dans Les poussières de Daech, raconte n’avoir jamais anticipé le décès de son camarade.

Après avoir levé publiquement le voile sur l’exil de ce dernier, le journaliste et animateur avait envisagé toutes sortes de scénarios possibles, surtout teintés d’espoir, pour l’avenir de son copain. D’apprendre sa mort l’a complètement désarçonné.

«J’ai eu l’impression d’avoir fait tout ça pour rien. J’ai eu du mal à l’accepter», souligne Raed.

L’ex-chroniqueur de Dans les médias n’aurait donc jamais voulu continuer de creuser la sordide histoire de Youssef si ce n’avait été d’un appel de Leïla lui annonçant la triste nouvelle et implorant son soutien dans la poursuite de sa quête. S’il acquiesce au fait que la cause, délicate, constitue un «pari risqué» pour le gouvernement, Raed Hammoud espère créer une ouverture avec Les poussières de Daech.

«Depuis 2001, on réfléchit tout avec le prisme du 11 septembre, observe-t-il. Les gouvernements, surtout occidentaux, ont transformé des enjeux humanitaires en enjeux sécuritaires. Mais c’est une obligation humanitaire pour le Canada de rapatrier les gens qui sont dans cette situation. Si c’était une autre guerre – le Rwanda, par exemple – on ne se poserait pas la question, parce qu’il n’y aurait pas l’aspect de l’islam en plus.»

«Je ne suis pas naïf : je ne pense pas que ça va discuter du documentaire à Ottawa jeudi matin et que le gouvernement va les ramener en urgence. Mais j’espère qu’au moins, dans la population et dans la perception de certaines personnes, ça changera des choses, et qu’on aura un regard plus attentif et empathique aux familles restées derrière. Aux gens comme Leïla, qui doit se battre à tous les jours pour savoir si sa nièce est en vie et en santé, et qui se fait revirer d’un ministère à l’autre par le gouvernement», conclut celui qu’on verra notamment au magazine quotidien On va se le dire, à ICI Radio-Canada Télé, cet automne.

Télé-Québec rediffuse T’es où, Youssef? ce mardi, 1er septembre, à 20 h, avant la présentation en primeur du documentaire Les poussières de Daech, le mercredi 2 septembre, à 20 h. Une série balado complémentaire de six épisodes, Ceux qui restent derrière, sera aussi disponible au telequebec.tv.