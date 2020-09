Mise au point sur l’esclavagisme

Je joins mon commentaire à l’intention de celle qui semble inventer un pan esclavagiste aux Blancs du Québec. Même si l’histoire du Canada enseignée jadis n’était pas exempte de bavures, elle n’a jamais correspondu à celle qui se passait au sud de notre frontière. L’esclavage était plus accolé au régime anglo-saxon qu’au régime français. Les Québécois ont toujours cherché à créer des liens avec les Autochtones au lieu de les dominer.

Arrêtons de dénigrer les Blancs quand on l’est soi-même. Si je deviens raciste, ce ne sera pas contre les autres races, mais contre la mienne, à force de me faire salir par tous ces « blancs becs » qui pensent réinventer la roue en blâmant les leurs. La Loi sur les Indiens relève exclusivement du fédéral. Qu’on cesse de toujours s’autoflageller, et prenons-nous en aux bonnes personnes !

Joseph Rivard



Pour faire la part des choses et même si les Blancs sont loin d’avoir tous les torts, il est essentiel de reconnaître notre part de responsabilité dans la perpétuation du racisme, pour qu’enfin il cesse.