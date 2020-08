«On espère toujours qu’il va revenir»

Une mère de famille de Québec lance un cri du cœur pour retrouver son fils, alors qu’une année s’est écoulée depuis sa mystérieuse disparition.

Le 30 août 2019, Gabriel Pineau, alors âgé de 19 ans, a disparu après qu’un chauffeur de taxi l’eut ramené chez son père, sur la rue Sous-Bois, dans le secteur de Montmorency. Des recherches ont été effectuées par le Service de police de la Ville de Québec plusieurs semaines après la disparition, en vain.

Le jeune homme aurait laissé un message à ses amis laissant sous-entendre qu’il les reverrait « dans une couple d’années ». Un message encore porteur d’espoir pour la mère de famille.

« Ça laissait plutôt croire à un au revoir, au besoin d’un break », observe Nathalie Tremblay. Elle admet toutefois être consciente que Gabriel peut être décédé.

Mais le jeune homme avait également fait des recherches sur la survie en forêt, ce qui permet plutôt de croire qu’il avait besoin de prendre du recul. La mère de famille a accepté de se confier au Journal, dans l’espoir de donner un nouveau souffle aux recherches.

« Il y avait peut-être quelque chose qui lui trottait dans la tête. Il se cherchait peut-être. Après le secondaire, il a essayé des choses. Il est allé au cégep. Ensuite, il ne savait plus où aller. Il s’est peut-être dit que c’était assez et que ça devait changer, fait valoir Mme Tremblay. Ça s’est déjà vu, des gens qui sont partis et sont revenus plus tard. »

Une année difficile

Quoi qu’il en soit, cette année écoulée sans savoir ce qui s’est véritablement passé a demandé énormément de force et de courage à la famille de Gabriel.

« Si je m’arrête et que j’y pense, c’est dramatique. J’ai d’autres enfants, je ne peux pas me laisser aller. Je peux facilement sombrer si je ne fais que penser à ça », fait-elle valoir, en admettant toutefois qu’elle a de bonnes et de mauvaises journées.

Elle s’accroche à ce qu’il y a de plus précieux ; l’espoir de retrouver son fils en vie.

« On y pense chaque jour, on espère toujours qu’il va revenir, lance-t-elle. Gabriel, on l’aime. On l’attend. »

L’année n’a pas été de tout repos pour les proches du jeune homme. La pandémie a été un obstacle supplémentaire pour retrouver le jeune homme.

« Je me suis dit que ce n’était pas là qu’on le retrouverait, tout le monde était enfermé chez eux », se désole-t-elle.

Signalements douteux

La famille a également dû composer avec des signalements douteux, de quoi donner de faux espoirs à la famille. Le stress est toujours aussi bien présent lorsque les policiers annoncent la découverte d’un corps.

« Ça, ça me stresse plus. Aussitôt que je vois ça, je vais tout de suite aux sources. Les policiers sont quand même là pour me répondre », indique Mme Tremblay.

Malgré plusieurs signalements, aucune nouvelle piste n’est étudiée pour le moment. Mais la famille de Gabriel refuse d’abandonner et l’attend les bras grands ouverts.

« On y pense chaque jour, on espère toujours qu’il va revenir », termine Mme Tremblay.