Quoi regarder à la télé mardi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le mardi 1er septembre:

«42: L’histoire de Jackie Robinson»

Dans l’un de rôles marquants de sa courte carrière au cinéma, le regretté Chadwick Boseman a incarné le célèbre Jackie Robinson, le premier joueur noir des Ligues majeures de baseball. L’éclatant numéro 42 a écrit l’histoire en signant un contrat professionnel avec les Dodgers de Brooklyn en 1947.

Mardi, 9 h 29, TVA.

«René»

Le temps de cette minisérie en six épisodes, Emmanuel Bilodeau prête ses traits à l’un des politiciens les plus forts que Québec ait connus: René Lévesque. Durant la première heure, celui-ci, alors animateur de la populaire émission d’affaires publiques «Point de mire», reçoit une offre du Parti libéral de Jean Lesage.

Mardi, 16 h, ARTV.

«Dave Morissette: les vrais héros»

En quête de rencontres inspirantes, Dave Morissette continue à sillonner le Québec. Sur son parcours, il croise Camille et Chad, dont la grande force et l’intense résilience leur ont permis de surmonter une vive épreuve. Deux êtres qui représentent aujourd’hui des modèles.

Mardi, 17 h 30, MOI ET CIE.

«Sucré salé»

Il sera doublement question de «La Voix» durant l’émission. Simon Boulerice s’entretiendra avec Heidi Jutra, qui a réussi à se tailler une place pour la compétition après sept tentatives, alors qu’on se rendra en studio pour entendre Sydney Lallier, gagnante de «La Voix Junior 2». Aussi, Patrice Bélanger rencontrera l’humoriste P-A Méthot.

Mardi, 18 h 30, TVA.

«T’es où Youssef?»

Afin de faire la lumière sur ce qui a amené son gentil ami de cégep à quitter la province pour la Syrie et à s’enrôler au sein de l’État islamique, dans les rangs de Daech, un chroniqueur et journaliste décide de suivre sa trace. Son périple est raconté dans ce documentaire.

Mardi, 20 h, Télé-Québec.

«Robin des Bois: héros en collants»

Parodie cinématographique de l’histoire du prince des voleurs tout en humour. Aidé de ses différents comparses, Robin des Bois doit venir jouer les trouble-fête auprès du prince Jean et du shérif de Rottengham qui s’amusent à faire leur loi.

Mardi, 20 h, Prise 2.

«Marche à l’ombre»

Rachel (Laurence Leboeuf) ouvre les yeux à l’hôpital, peu temps après la fusillade survenue au Phoenix. Au même moment, une crise secoue le centre de transition et force Tania (Ève Duranceau) et Gilbert (Syvain Marcel) à réagir. Début de la troisième saison de la série.

Mardi, 22 h, VRAK.