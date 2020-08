Retrait de Bell d’un fonds destiné aux productions francophones: «Un autre coup de barre pour le cinéma québécois»

Il est «paradoxal» et même «dégueulasse» de la part de Bell de se retirer de certains volets du programme francophone du Fonds Harold Greenberg pour notamment investir dans sa nouvelle chaîne Noovo selon Geneviève Pettersen.

«C’est comme on disait que la culture québécoise ce n’est pas important», a résumé lundi l’animatrice de QUB radio à son émission diffusée de 13h à 15h30.

«On nous enlève ça d’un bord et de l’autre bord on dit qu’on va faire du contenu pour les Québécois, [...] on va vous faire Noovo, ça va être extraordinaire.»