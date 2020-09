Saint-Augustin: voyez les esquisses du futur centre multifonctionnel

La Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures a dévoilé, lundi soir, les esquisses de son futur centre sportif et communautaire qui remplacera le défunt Centre Jean-Marie-Roy, avec un «rappel» de l’architecture d’origine.

«Si on exclut le décroché de couleur cuivre ou bronze, ça respecte la volumétrie originale du bâtiment, et il y a beaucoup de blanc, ce qui était la signature de Jean-Marie Roy», l’architecte qui a conçu l’édifice ayant été construit en 1965, souligne en entrevue le maire Sylvain Juneau.

Photo courtoisie

«Moi, je trouve que c’est un bâtiment qui a de la gueule, en bon québécois», ajoute-t-il, fier du résultat. L’entreprise Ronam, qui a décroché l’appel d’offres, a été mandatée pour la démolition du Centre Jean-Marie-Roy, mais aussi pour la conception et la construction du nouveau bâtiment, au coût d’environ 10M$.

La facture pour les contribuables augustinois s’élève cependant à seulement 3,75M$, calcule le maire Juneau, grâce à une subvention du gouvernement provincial, à un chèque de l’assureur lié à l’effondrement partiel de la bâtisse et à un retour de taxes.

Photo courtoisie

«C’est un bâtiment de 10M$ flambant neuf qui va être hyperfonctionnel, alors qu’on avait entre les mains un bâtiment désuet et on nous parlait de 25M$ pour le retaper, donc on élimine les problèmes et on va seulement payer 4M$. Je pense que ça parle tout seul», se réjouit-il, disant n’avoir aucun regret quant à la décision de faire tomber l’ancien édifice sous le pic des démolisseurs.

Ouverture au printemps 2021

«La démolition est finie et la structure d’acier va commencer à lever au mois de septembre sur une partie des fondations existantes. La livraison du bâtiment est prévue à la fin février ou au début du mois de mars, donc l’ouverture aura lieu au printemps 2021», précise le maire Juneau.

Photo courtoisie

Temporairement baptisé «Centre communautaire multifonctionnel du secteur est», le nouvel immeuble qui comprendra des salles communautaires, un gymnase double et une palestre pourrait-il être renommé en l’honneur de Jean-Marie Roy? «Aucune réflexion n’a été faite là-dessus encore», admet M. Juneau.

Ce dernier se réjouit néanmoins que le fils de Jean-Marie Roy, André, lui aussi architecte, ait accepté de parrainer le concours d’art public pour l’œuvre qui sera érigée sur le site, en vertu de la politique du 1%. «Le fait qu’il ait accepté de nous accompagner là-dedans, pour moi, c’est très significatif. J’en suis très reconnaissant.»