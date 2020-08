Terminal de conteneurs Laurentia: le Port de Montréal «combat» le projet de Québec, selon Labeaume

Régis Labeaume accuse le Port de Montréal de mettre des bâtons dans les roues du projet de terminal de conteneur de Québec et reproche au gouvernement fédéral de négliger le dossier dans son plan de relance économique.

Le maire de Québec a tenu ces propos lundi, lors d'une conférence de presse commune avec l'Administration portuaire de Québec, l'Université Laval et la Chambre de commerce de Québec, alors que les partenaires tenaient à identifier les projets prioritaires pour la relance de la région, soit le terminal Laurentia, le réseau structurant de transport en commun et la zone d'innovation portuaire de Québec.

«Ça nous inquiète énormément», a lancé le maire. Le Port de Montréal, avec son propre projet de terminal à Contrecoeur, «travaille contre le projet de Québec», notamment Sylvie Vachon, sa présidente directrice générale, a affirmé le maire. «Montréal combat le projet du Port de Québec. C'est pas correct, c'est de l'esprit de clocher.»

Il a noté que Mme Vachon pilote le volet transport du comité de relance économique du gouvernement fédéral. D'autre part, c'est Monique Leroux qui a été nommé présidente de ce comité fédéral. La dernière fois que Mme Leroux avait présidé un tel comité, elle avait oublié de nommer quelqu'un de Québec, a soutenu le maire.

«On ne voit pas comment, dans toute cette opération-là, le Port de Québec et Laurentia seront favorisés. Bien au contraire, je pense que Laurentia va en manger une maudite.» Il estime pour sa part que les projets Laurentia et Contrecoeur ne devraient pas être mis en opposition et que tout le monde sera perdant si le terminal de Québec ne voit pas le jour. «C'est le pays qui perd», car selon lui, l'est américain engrange pendant ce temps les contrats.

De son côté, le gouvernement fédéral se cache selon lui derrière le processus d'évaluation environnementale pour négliger de considérer le projet du Port de Québec dans son plan de relance. Le Port demande 180 millions $ d'investissements des paliers fédéral et provincial.

«À deux, on a 4 milliards $ de projets», souligne M. Labeaume, en référence au projet Laurentia de près de 800 millions $ et du réseau structurant de 3,3 milliards $.

Plus de détails à venir.