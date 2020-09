Trois passagers sur quatre en moins dans les transports en commun en juin

OTTAWA | Trois passagers sur quatre désertaient toujours les transports en commun du pays en juin, montrent des données de Statistique Canada publiées lundi.

Selon l'organisme, les différents services de transport en commun ont transporté à peine 37,9 millions de personnes en juin 2020, soit 74,6 % de moins qu'un an plus tôt. Bien évidemment, cette situation est attribuable à la pandémie de COVID-19, qui a popularisé le télétravail et amené de nombreux Canadiens devant se déplacer à opter pour un autre mode de transport.

Les chiffres de juin témoignent toutefois d'un certain regain de popularité du transport en commun. En comparaison, le nombre de passagers avait chuté de 82,9 % en mai et de 85 % en avril, par rapport aux mois correspondants en 2019.

Par ailleurs, les différents services d'autobus, de trains et de métros du Canada ont enregistré des recettes de 75,6 millions $ en juin, un montant 77 % inférieur à la précédente année qui se traduit par d'importants manques à gagner pour les sociétés de transport.

Ces données sont en phase avec une étude dévoilée le 10 août par Statistique Canada qui démontrait que la proportion de travailleurs canadiens se rendant au boulot en transport en commun avait chuté de 12,7 %, avant la pandémie, à 3,1 % en juin dernier.