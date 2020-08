La fin de la troisième étape du Tour de France qui s’est terminée à Sisteron avait un air de déjà-vu pour Hugo Houle (Astana) qui a conclu au 16e rang, dans le même temps que le gagnant Caleb Ewan (Lotto-Soudal), lundi.

Comme à l’étape de samedi où il avait fini 15e après avoir évité une chute, Houle a pu s’en tirer une fois de plus lundi en conclusion du parcours de 198 kilomètres dont le départ était donné à Nice.

«Il y a eu une énorme chute dans un rond-point à 2 kilomètres de l’arrivée. La route était bloquée du côté gauche et j’étais dernier du peloton, alors je suis passé à droite pour ensuite me retrouver devant. Il y avait un gros vent de face et c’était facile de rester dans les roues, a-t-il raconté. J’ai fait un petit sprint à la fin pour gagner quelques places, mais c’était plus pour m’amuser, car je sais très bien que je n’ai pas la pointe de vitesse pour rivaliser avec un gars comme Caleb Ewan.»

Ewan a fait preuve d’un synchronisme parfait pour coiffer sur la ligne le champion irlandais Sam Bennett (Deceuninck - Quick Step).

«La façon dont il l’a contourné, c’est clair qu’il était très rapide!», a analysé Houle à propos du gagnant.

Après deux étapes intenses, les coureurs ont pu reprendre leur souffle lundi, à l’exception du Français Jérôme Cousin (Total Direct Énergie). Il a fait partie d’une échappée à trois pour ensuite se retrouver seul pendant 111 kilomètres et finalement être rejoint par le peloton avec une quinzaine à faire.

«La route était large, le vent de face et le revêtement parfait, alors tout le monde était relaxe, mais aussi très heureux de prendre ça un peu plus cool après deux grosses étapes très intenses.»

Plus cool peut-être, mais le Québécois a rappelé que l’étape de lundi comptait tout de même un dénivelé positif de 2900 mètres.

Les Astana ont été épargnés par les chutes lundi et Houle confirme que son leader Miguel Angel Lopez s’est bien remis de sa collision avec un panneau de signalisation lors de l’étape de samedi.

«Je ne sais pas comment il a fait, mais il n’a absolument rien. Il a juste mis un peu de glace sur son front, alors tant mieux pour lui !»

Pas de changement à la tête du classement général où le Français Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick Step) détient une avance de 4 secondes sur le Britannique Adam Yates (+4 secondes). Alexey Lutsenko (+17 secondes) est le mieux placé chez les Astana, tandis que Houle pointe au 115e rang (+21 minutes 53 secondes).

Mardi, la quatrième étape reliera Sisteron et Orcières-Merlette sur une distance de 161 kilomètres.