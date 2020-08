Un déficit anticipé moindre que prévu, selon la Ville de Québec

Alors qu’elle anticipait un déficit de 215 millions$ pour 2020 et 2021, la Ville de Québec chiffre désormais le déficit causé par la crise sanitaire à 143 millions$.

C’est ce qu’on peut lire dans un communiqué émis lundi en milieu d’après-midi par la municipalité.

«En tenant compte du rétablissement progressif de l’activité économique et du contrôle des dépenses, la Ville appréhende dorénavant un manque à gagner de 24 M$ en 2020 et de 66 M$ en 2021 pour l’administration municipale et de 27 M$ en 2020 et de 26 M$ en 2021 pour le Réseau de transport de la Capitale (RTC)», explique-t-on.

L’administration Labeaume indique que ce déficit projeté de 143 millions$ «devra être résorbé d’ici le dépôt du budget 2021 en décembre prochain».

Malgré ces prévisions à l’encre rouge, le maire de Québec assure maintenir son engagement de geler les taxes pour 2021.

Aide gouvernementale réclamée

Aussi, Régis Labeaume demande au gouvernement du Québec de «se [positionner] rapidement sur les modifications aux règles concernant les déficits, et qu’il soutienne financièrement les villes et rembourse les dépenses liées à la crise. Tant que nous n’aurons pas un signal clair du gouvernement, notre planification budgétaire demeure hypothétique».

Les pertes de revenus de la Ville sont essentiellement imputées à la réduction des ajouts au rôle, des droits de mutations immobilières et des revenus de stationnement et de location. Les dépenses supplémentaires incluent diverses mesures engagées à la suite du déclenchement de la crise de la COVID-19, insiste-t-on.