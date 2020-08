Justice: un homme de Lévis inspiré par la série Fugueuse

Un homme de Lévis, cruellement inspiré par la télésérie Fugueuse, a reconnu avoir obtenu des avantages matériels provenant de la prestation de services sexuels de sa jeune victime de 17 ans.

Entre les mois de novembre 2017 et d’avril 2018, Christopher Gravel, 28 ans, et sa conjointe ont hébergé chez eux la jeune fille mineure.

Cette dernière, amoureuse de Gravel, a rapidement eu des relations sexuelles consentantes avec ce dernier, malgré le fait que l’accusé était en couple.

Après avoir écouté un épisode de la télésérie Fugueuse, Gravel et la jeune victime ont eu «l’idée» que la jeune fille pourrait offrir ses services sexuels moyennant rétribution.

Dans un résumé fait de façon conjointe par la poursuivante, Me Mélanie Dufour, et l’avocate de la défense, Me Sarah Brouillette, il a été possible d’apprendre que, dans le cadre de «l’entente» entre l’accusé et la victime, Gravel devait «transporter» la jeune fille pour ensuite partager les profits en parts égales.

En mars 2018, un premier client est allé chercher la victime au terminus Beauport et, à la suite d’un rapport sexuel fait sans protection, il lui a remis la somme de 180$.

«La jeune fille s’est ensuite rendue au magasin Ardène rejoindre l’accusé et elle lui a donné 90$», a expliqué la poursuivante au juge Jean Asselin.

En tout, trois clients ont ainsi eu recours aux services sexuels de la jeune femme à sept occasions. Chaque fois, elle a remis la moitié des gains obtenus à Gravel.

Dénigrée

«Dans le cadre d’une conversation sur un groupe Facebook hardcore dont l’un des objectifs était de s’insulter, la victime s’est sentie dénigrée et manipulée puisque l’accusé a mentionné qu’elle rendait des services sexuels», a ajouté la procureure.

C’est à ce moment que la jeune fille a décidé d’aviser la conjointe de Gagné de l’infidélité de ce dernier.

En réaction à cela, l’accusé s’est mis en colère avant d’ajouter: «je vais te tuer ma tabarnac», ce qui a conduit le ministère public à déposer une accusation de menace de mort pour laquelle Gravel a aussi plaidé coupable.

Comme l’accusé est passible d’une peine minimale de deux ans, son avocate a fait savoir qu’elle entendait soulever l’inconstitutionnalité de la peine.

Les parties reviendront devant le tribunal en novembre.