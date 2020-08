Une pétition pour garder le Salon de jeux à Vanier

La Ruche Vanier a lancé lundi une pétition pour contester le déménagement du Salon de jeux de Loto-Québec du centre commercial Fleur de Lys.

En ligne et sur papier, cette pétition circulera au cours des prochains jours.

Depuis l’annonce du déménagement, le directeur général de La Ruche Vanier, François Labbé, affirme que les résidents de Vanier se sentent «profondément» insultés par le langage utilisé par la CAQ.

«On ne conteste pas que c’est un quartier défavorisé par rapport à d’autres quartiers d’un point de vue économique. On dit au contraire, laissez-nous les leviers économiques et servez-vous en améliorant les conditions de vie dans le quartier», a ajouté M. Labbé lors du lancement de la pétition en début d'après-midi. «Ce n’est pas une olympiade. Je ne sais pas si on aura 10 000, 20 000 ou 100 000 noms (...) Mon objectif, c’est de convaincre le gouvernement du Québec d’entendre raison.»

