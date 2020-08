Vos vedettes préférées se mesureront sur la piste au volant de véhicules électriques

Dès le 12 septembre, le réseau TVA diffusera l'émission L'Académie électrique du Guide de l’auto. Pour en discuter, Frédéric Mercier et Germain Goyer ont reçu l’animateur Patrick Benoit à l’émission du Guide de l’auto sur QUB Radio.

Dans le but de présenter l’émission télévisée, M. Benoit relate que «c’est une émission sur les véhicules électriques, mais c’est aussi une émission qui se veut ludique, c’est-à-dire que chaque semaine, je vais recevoir un duo du domaine artistique qui va s’affronter sur le circuit Icar à Mirabel. [...] On a installé des obstacles, il n’y a pas juste des points de corde et des virages à négocier. C’est bien différent d’une piste de course traditionnelle! Et ces artistes-là s’affrontent à bord de véhicules électriques.»

Au cours de cet épisode, il a également été question d’un rappel des moteurs EcoDiesel chez FCA, de l’aperçu des nouvelles Chevrolet Bolt, de la fin annoncée de la Mini Cooper Cabriolet et des problèmes d’odeurs avec le Hyundai Palisade.

Les deux animateurs ont aussi livré leurs impressions sur les Ford F-250 et Ford Escape hybride.

Pour clore l’émission, Frédéric Mercier et Germain Goyer ont dit au revoir à la Volkswagen Golf qui ne sera pas commercialisée en Amérique du Nord dans sa version régulière après 2021.

Le Guide de l'auto, c'est tous les samedis à 10h sur QUB Radio!