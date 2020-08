Wyse Wallet: Un nouveau portefeuille mobile à saveur locale

Le texte et le balado sur Wyse Wallet suivront tout juste après ces quelques mots.

Depuis le début de la crise, on rappelle sans cesse l’importance d’effectuer des achats locaux et d’encourager les commerçants de proximité. Et avec raison! Lancée depuis peu par Geneviève et Michaël Simard, frère et sœur, mais aussi partenaires d’affaires, Wyse Wallet se veut justement une application collaborative qui mise sur les entrepreneurs et les commerçants locaux.

Wyse Wallet est une app de paiement numérique, donc sans contacts, qui permet d’effectuer des achats chez des commerçants partenaires, mais surtout d’obtenir une remise en argent instantanément, à dépenser chez d’autres établissements affiliés ensuite.

Dans ce balado de la série Entrepreneurs d’ici, Michaël Simard, cofondateur et responsable des partenariats, nous fait découvrir l’application dans ses moindres détails.

Michaël Simard raconte d’où lui est venue l’idée de cette application: «Je m’intéressais aux technologies financières et je voyais qu’elles allaient vraiment changer le monde et comment on consomme les finances, comment on transige [...]. En Asie, ils sont passés de l’argent comptant directement au portefeuille mobile, donc ils n’ont pas eu l’intermédiaire des cartes de paiement».

Au fil de leurs études de marché dans la ville de Québec, Michaël et Geneviève se sont rendu compte que les jeunes avaient un intérêt marqué pour le paiement numérique, mais que malheureusement, les compagnies Google Pay et Apple Pay accaparaient déjà le volume de transactions. Le duo s’est donc donné pour objectif de faire l’inverse des géants.

«On va vraiment construire notre force sur la complémentarité des commerçants locaux qu’on va tisser avec nous», explique-t-il. Parmi ses partenaires, Wyse Wallet compte autant des restaurants, des cafés et des boutiques que des services de fleuristeries ou de coiffure.

Courtoisie | Wyse Wallet

La pandémie, un élan

Pour un projet comme celui de Wyse Wallet, la pandémie a servi d’élément facilitateur aux avancements de l’équipe. Michaël avait l’impression de voir les portes s’ouvrir en accéléré, alors que le paiement numérique se démocratisait enfin. Par-dessus tout, il ressentait plus que jamais la volonté des consommateurs à prendre de bonnes habitudes d’achats locaux.

Michaël Simard, cofondateur et responsable des partenariats, nous en parle davantage dans ce balado Entrepreneurs d’ici.

Pour en savoir plus sur Wyse Wallet, rendez-vous sur son site web ou sa page Instagram ou Facebook et téléchargez l’application sur Apple Store ou Google Pay.