Y’en a marre de toujours se sentir coupable

Je termine la lecture des propos de Anne-Sylvie Duquette et je me demande si je dois rire ou pleurer. Elle, qui commençait bien en décrivant le handicap pour certains de naître avec la peau noire, gâte la sauce rapidement. Plus elle avance, plus elle devient condescendante pour les gentils petits Noirs que l’on pervertit avec notre mentalité nordique de m... Cela pour terminer avec des propos subtilement haineux envers les méchants blancs, desquels elle a quand même l’obligeance de ne pas se dissocier.

Quand elle décrit les propos de cette religieuse de son enfance à l’endroit des personnes de couleur, je bondis. La bonne sœur aurait dû se contenter d’enseigner l’histoire et d’oublier la biologie. Je veux aussi souligner, comme on l’a vu dans l’émission historique RACINES, que les fournisseurs des négriers étaient des Noirs. Et comme on l’a vu aussi dans AMISTAD, un film historique, c’était des Blancs qui chassaient les négriers. N’a-t-on pas appris à l’école que les Américains du nord qui sont morts pour mettre fin à l’esclavage étaient en grande majorité des Blancs ?

Par les journaux, on a su que ce sont des Noirs qui ont demandé des écoles uniquement destinées aux Noirs en Ontario il y a quelques années. Des écoles que les Américains eux-mêmes avaient éliminées il y a 50 ans. Et ce ne sont pas des Blancs qui ont réclamé un tribunal de la charia en Ontario.

Durant la dernière élection fédérale, quelques candidats se sont fait montrer la porte de leur parti pour avoir tenu des propos racistes, pas juste envers les Noirs, mais envers les juifs, les musulmans et même les Chinois.

Pour informer cette dame, je lui dirais que, dans l’histoire du monde, la manière souvent choisie par les conquérants pour soumettre les peuples consistait normalement à s’unir avec une minorité pour le faire. Trop heureux de pouvoir rendre les coups aux dominants, ceux-ci s’alliaient de bonne grâce.

On a vu ça y’a pas si longtemps au Rwanda, mais aussi ailleurs dans le monde et à toutes les époques. Pour ce qui est de l’esclavage, les Noirs n’en ont pas été les victimes exclusives. Il y en avait chez les Romains comme chez les Grecs. Les Indiens d’Amérique du Sud y ont goûté eux aussi. Mais madame préfère s’attaquer uniquement à CE MAUDIT HOMME BLANC !

L’exploitation de l’homme par l’homme a toujours existé, je vous l’accorde. Mais ça ne nous donne pas le droit de nier que ce sont des Blancs qui ont exploité les Noirs en profitant de l’esclavagisme. Combien d’économies se sont construites là-dessus ? Sans battre notre coulpe pour un oui pour un non, nous ne devons jamais oublier ce fait, pour ne plus le reproduire.