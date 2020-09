DESJARDINS, Hélène Bélanger



À son domicile, le 26 août 2020, est décédée à l'âge de 91 ans et 2 mois Mme Hélène Bélanger, épouse de M. Louis-Philippe Desjardins, fille de feu Mme Eva Lajoie et de feu M. Jean-Baptiste Bélanger. Elle demeurait à Sainte- Hélène, Kamouraska. Les membres de la famille recevront les condoléances à lade 11 h à 14 h 50.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil son époux, Louis-Philippe Desjardins; ses enfants: Diane, Denis et Claude. Elle était la sœur de: feu Lucien (feu Antoinette Bélanger), feu Marie-Jeanne (feu Émile Poussard), feu Thérèse (feu Jean Daoust), feu Gérard (feu Rosianne Gagnon), feu Cécile (feu Gérard Lamarre), Marie-Ange (feu Lucien Lamarre), feu Yvette (Raynald Beaulieu), feu Louis-Philippe (Pierrette Parent), Maurice (Rollande Chouinard), feu Jean-Paul (Gertrude Soucy), Odette (Jean-Yves Chamberland) et la belle-sœur de: feu Rose, feu Alice, feu Elzéar, feu Cécile (feu Édouard Goyer), feu Émile. Sont attristés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents des familles Bélanger et Desjardins ainsi que ses ami(e)s. La famille tient à remercier le Dr Mario Lebel et Valérie Lizotte, infirmière, pour les bons soins prodigués. La direction des funérailles a été confiée à la