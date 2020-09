Ces monuments qui dérangent

Comme pour tant d’autres monuments controversés à travers le monde, le déboulonnement de la statue de John A. Macdonald fait débat.

Précipitée samedi au bas de son piédestal lors d’une manifestation antiraciste réclamant un financement réduit des forces policières, elle trônait depuis 125 ans à la place du Canada, au centre-ville de Montréal.

Les statues du tout premier premier ministre du Canada sont d’ailleurs malmenées depuis des années. Une d’entre elles fut même carrément retirée des terrains du parlement de la Colombie-Britannique.

Bref, la question se pose. Réputé pour son aversion aux Autochtones, aux francophones et pour la pendaison honteuse de Louis Riel, chef des rébellions métisses, Macdonald, aussi « père de la Confédération » fut-il, mérite-t-il vraiment d’être honoré ad vitam æternam ?

Au-delà du « cas » Macdonald

De fait, ce dont il s’agit transcende de loin le « cas » Macdonald. Le devoir de mémoire est important. Que fait-on cependant dans une société lorsque ses valeurs collectives, changeantes par définition, deviennent contraires à l’héritage de certains de ses héros passés ?

Doit-on les honorer tout de même au nom du devoir de mémoire ? Ou doit-on accepter d’en débattre ouvertement ? Y compris de la possibilité de voir certains monuments prendre le chemin d’une salle de musée, accompagnés de la contextualisation nécessaire.

De tels débats sont difficiles, déchirants, mais parfois nécessaires. Lorsqu’ils sont provoqués par des manifs, c’est aussi parce que les autorités publiques s’y sont refusées elles-mêmes trop longtemps.

La réaction courroucée de plusieurs leaders politiques au déboulonnement de la statue de Macdonald le rappelle. Dénoncer le vandalisme, oui. C’est sûr. Encore faudrait-il aussi ouvrir la porte à un débat public plus élargi.

Au Québec, l’exemple le plus patent de notre trop classique sclérose décisionnelle est la très longue et pénible saga du crucifix niché au cœur même de la démocratie québécoise à l’Assemblée nationale.

Nul besoin d’effacer l’Histoire

Non, ce n’était pas une « statue ». À l’origine, ce crucifix était néanmoins un « monument » à l’étroite collaboration d’intérêts unissant le régime autoritaire de Maurice Duplessis au jadis tout-puissant clergé catholique.

Or, jusqu’à l’an dernier, les gouvernements se refusaient obstinément à le déplacer dans une salle adjacente avec explications à l’appui. Et ce, malgré l’évolution des valeurs de la société québécoise vers une plus grande laïcité.

Poussées par la controverse, mon petit doigt me dit que les autorités finiront elles aussi éventuellement, on ne sait quand, par trouver un endroit plus approprié à une meilleure compréhension de l’« œuvre » de Macdonald.

Nul besoin surtout d’effacer l’Histoire, mais de mieux la comprendre. Cela dit, on ne peut pas non plus plonger le passé tout entier dans le javel des valeurs d’aujourd’hui. On n’en finirait jamais.

Il est par contre de ces « cas » où continuer à honorer un héritage particulièrement déshonorant mérite qu’on en débatte. Cela dit, retirer des statues demeure un geste symbolique.

Beaucoup plus importante encore est l’action politique.

Quand les gouvernements se comportent de manière à défaire concrètement des héritages empoisonnés du passé, le besoin de déboulonner des statues se fait parfois moins pressant.