À l’invitation du conférencier Sylvain Boudreau (Le Moi inc.) de Québec, j’ai accepté de le suivre, la semaine dernière, pour une série de quatre conférences en deux jours données aux travailleurs de la Mine Matagami, une compagnie Glencore.

La ville de Matagami, qui en cri signifie « confluence des eaux » en raison de la convergence des rivières Allard, Bell et Waswanipi dans le lac Matagami, est située en Jamésie, dans la région administrative du Nord-du-Québec.

L’économie de cette ville du Québec, fondée en 1963, est essentiellement basée sur l’industrie minière et forestière. Pour se rendre à Matagami, il faut compter une dizaine d’heures de route. Sur place, j’ai pu assister aux conférences de Sylvain, rencontrer les employés de la mine et aussi visiter les installations sur et sous terre de la Mine Matagami. Une expérience unique. Laissez-moi vous traduire en photos quelques rencontres.

Des guides parfaits

Photo courtoisie

Laissez-moi saluer sur la photo Shelsy Portelance-Therrien, conseillère en santé et sécurité au travail, et Éric Pinard, coordonnateur des opérations minières à la Mine Matagami, qui ont été des guides exceptionnels lors de notre visite sous terre. Après une lente descente d’une quarantaine de minutes par la rampe d’accès, nous sommes au fond de la mine à 1,4 km sous terre. L’air y est chaud et humide et les travailleurs s’affairent à extraire le cuivre et le zinc, 365 jours par année.

Des gars de Québec

Photo courtoisie

Quelques mineurs de la Mine Matagami sont originaires de la région de Québec. En voici un que j’ai rencontré sous terre, Benoît Giroux (photo), originaire de Val-Bélair, qui a fait ses études en éducation physique à l’Université Laval et qui a décidé de vivre l’expérience de l’exploration minière en 2012. Benoît est à Matagami depuis huit ans, il y a rencontré celle qui allait devenir sa femme, le couple a deux enfants et est très heureux.

De Kamouraska et de Tunisie

Photo courtoisie

Le minerai extrait de la mine Bracemac-McLeod est traité au concentrateur (en arrière-plan sur la photo) du site Mine Lac Matagami (MLM) pour produire des concentrés de zinc et de cuivre. Le concentré de cuivre est envoyé à la fonderie Horne (Rouyn-Noranda, Québec) et celui de zinc à l’affinerie CEZinc (Salaberry-de-Valleyfield, Québec). Voici nos deux guides qui nous ont expliqué les différentes étapes (transport, concassage, imposant circuit de flottation) afin de produire les concentrés. À gauche, Bessem Salah, un jeune Tunisien, arrivé au Québec il y a huit ans, et à droite, un vétéran, Jean-Paul Labrie, natif de Kamouraska, en poste à Matagami depuis une trentaine d’années.

Comme les vrais

Photo courtoisie

Évidemment, lorsqu’il est question de descendre dans la Mine Matagami à titre d’invités (sur rare invitation), il faut tout d’abord passer un examen écrit relatif aux normes de santé et sécurité et aux procédures à suivre dans différentes situations ; revêtir les habits de circonstance (protection et indispensable lampe frontale) et suivre rigoureusement les consignes données par nos guides. Voici donc une photo qui passera peut-être à l’histoire minière : mon conférencier préféré, Sylvain Boudreau, à droite, accompagné de l’auteur de ces lignes, à gauche.

