COVID-19: la Capitale-Nationale est maintenant l’épicentre de la pandémie

La Capitale-Nationale a détrôné Montréal, mardi, en termes de nouveaux cas de COVID-19 rapportés quotidiennement, notamment en raison de l’éclosion au bar Kirouac, où la situation ne cesse de s’alourdir.

C’est ce qu’on constate lorsqu’on observe le dernier bilan des deux régions. Parmi les 122 nouveaux cas rapportés mardi dans la province, 22 proviennent de Montréal (18 %), alors qu’au moins 31 sont attribués à la région de Québec (25 %).

Cette situation est en grande partie reliée à l’éclosion au bar Kirouac, situé en basse-ville de Québec. Rappelons qu’une soirée karaoké qui se tenait le 23 août dernier serait à l’origine de la propagation importante du coronavirus parmi la clientèle et le personnel.

Un relâchement

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale fait état d’un total de 30 cas cumulés au sein de l’établissement, depuis samedi. Toutefois, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a indiqué que la situation serait encore plus préoccupante, lors d’entrevues dans diverses radios de la province, mardi.

« Je sais qu’on est un peu tanné et que [certains] pensent qu’on fait ça pour rien, mais demandez aux 40 et quelques personnes qui sont infectées [au Kirouac], et ce n’est pas fini, ce qu’ils en pensent », a-t-il affirmé à l’antenne du 98,5 FM, à Montréal, concernant le relâchement des mesures sanitaires dans la population.

Le propriétaire du bar, Lucien Simard, a annoncé sur les réseaux sociaux que son établissement demeurera fermé jusqu’au 9 septembre, inclusivement. Une deuxième désinfection complète sera effectuée d’ici la réouverture.

Depuis le début de la pandémie, 2093 personnes ont été infectées dans la Capitale-Nationale, dont 1772 ont été déclarées guéries, et 197 en sont décédées.

Plus au sud, en Chaudière-Appalaches, on déplore 614 cas, soit quatre de plus que la veille, et huit morts liées au coronavirus. Environ 95 % des cas dans la région ne sont plus malades.

Un autre bar

Le Kirouac n’est pas le seul établissement servant de l’alcool où la COVID-19 s’est invitée. À Gatineau, trois clients et cinq employés du resto-bar Shaker ont été déclarés positifs au coronavirus.

Le CISSS de l’Outaouais souligne que des employés ont travaillé alors qu’ils étaient contagieux.

La Direction régionale de santé publique demande donc à tous les clients et au personnel ayant fréquenté l’établissement entre le 20 et le 27 août de suivre un test de dépistage.

Le restaurant du boulevard Maloney Ouest a annoncé sur Facebook qu’il allait être fermé pour les « prochains jours » par mesure préventive.