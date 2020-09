De l’humour à domicile

Tenu à l’écart des scènes depuis près de six mois, le duo Corbeil et Maranda cherchait un moyen de renouer avec son public. Les humoristes se sont ainsi tournés vers le cinéma, s’apprêtant à présenter leur premier film vendredi soir.

« On s’est sentis obligés de faire autre chose. Mais surtout, on voulait essayer de tirer quelque chose de positif de la pandémie », avance François Maranda.

C’est ainsi qu’est né le projet Livrés chez vous sans contact. En tout, ce sont une douzaine de sketches qui constitueront ce premier long-métrage mettant également en vedette France Castel, Michel Courtemanche, Luc Senay et Anne Casabonne.

Le fil conducteur ? Les deux humoristes s’improvisent livreurs, présentant chaque segment humoristique qu’ils livrent à domicile.

« On voulait revenir à la formule des films à sketches, qui étaient très populaires dans les années 1970 et 1980, mais qu’on ne voit plus beaucoup aujourd’hui. On a été très inspirés par les Monty Python », précise François Maranda.

En aide aux salles

Afin de visionner Livrés chez vous sans contact, les fans ont jusqu’à vendredi soir pour se prévaloir d’un billet électronique. Ils recevront, à 20 h précises, un lien de visionnement leur donnant accès au long-métrage pendant une période de 72 heures.

Les billets sont quant à eux disponibles via la billetterie de 12 salles de spectacles de la province partenaires de l’événement. Chaque établissement recevra ainsi 50 % des recettes engendrées à son guichet.